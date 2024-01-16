سياسة | عربي | العراق

المقاومة العراقية تعلن أنها استهدفت هدفا حيويا داخل إسرائيل-(فيديو)

منذ 29 دقيقة

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بغداد: أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق اليوم الثلاثاء أنها استهدفت خلال الأيام الماضية هدفا حيويا وسط إسرائيل باستخدام صاروخ بعيد المدى.
وجاء في بيان صادر عن المقاومة عبر صفحتها عبر منصة تلغرام للتواصل الاجتماعي أنه”استمرارًا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في غزّة، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، هدفاً حيوياً وسط الكيان الصهيوني، بواسطة صاروخ الأرقب (كروز مطوّر) بعيد المدى، في الأيام السابقة”.

وأكدت المقاومة الإسلامية استمرارها في دكّ معاقل “العدو”، ووعدت بشن المزيد ، وفقا للبيان.
(د ب أ)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    يناير 16, 2024 الساعة 7:38 م

    الله أكبر على أحرار العراق يا رفاق 🇵🇸✌️🚀

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  2. يقول بحب الضحك اوي:
    يناير 16, 2024 الساعة 7:40 م

    إيران أصبحت القوة العظمى الآمرة الناهية في الشرق الأوسط, واستغلت هوان الغرب لتقلب الطاولة على الجميع, و إسرائيل عاجزة عن الرد.

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  3. يقول فصل الخطاب:
    يناير 16, 2024 الساعة 7:45 م

    ممتاز جدا يا أحرار العراق 🇵🇸✌️🐒🚀🚀

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