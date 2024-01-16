المقاومة العراقية تعلن أنها استهدفت هدفا حيويا داخل إسرائيل-(فيديو)

بغداد: أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق اليوم الثلاثاء أنها استهدفت خلال الأيام الماضية هدفا حيويا وسط إسرائيل باستخدام صاروخ بعيد المدى.

وجاء في بيان صادر عن المقاومة عبر صفحتها عبر منصة تلغرام للتواصل الاجتماعي أنه”استمرارًا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في غزّة، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، هدفاً حيوياً وسط الكيان الصهيوني، بواسطة صاروخ الأرقب (كروز مطوّر) بعيد المدى، في الأيام السابقة”.

‼️🚨 مشاهد من إطلاق المقاومة الاسلامية في العراق صاروخ الأرقب بعيد المدى بإتجاه الأراضي المحتلة pic.twitter.com/hQ67Wa4DLH — موسكو | 🇷🇺 MOSCOW NEWS (@M0SC0W0) January 16, 2024

وأكدت المقاومة الإسلامية استمرارها في دكّ معاقل “العدو”، ووعدت بشن المزيد ، وفقا للبيان.

(د ب أ)