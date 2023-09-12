المقاومة الفلسطينية تنفذ مناورة “الركن الشديد 4”.. ومحمد الضيف يصدر بيانا- (فيديوهات) 

غزة- “القدس العربي”:

على وقع أصوات انفجارات كبيرة، وإطلاق رشقات صاروخية تجاه البحر، كان نشطاء مسلحون من تشكيلات المقاومة الفلسطينية في غزة، يتدربون على اقتحام موقع عسكري إسرائيلي، محاط بحماية مشددة، ضمن مناورة “الركن الشديد 4″، التي نُفذت في قطاع غزة، تزامنا مع الذكرى الـ18 للانسحاب الإسرائيلي من القطاع.

جانب من مناورة #الركن_الشديد التي نفذتها غرفة العمليات المشتركة في غزة بمشاركة تخصصات عسكرية مختلفة هذا اليوم ، ركزت المناورة على تعزيز أبعاد القيادة والسيطرة لدى القوات وتنسيق النيران في إطار التعامل مع أي عدوان ،تأتي المناورة في ذكرى اندحار الاحتلال من قطاع غزة عام 2005 pic.twitter.com/Qlp2Ab0U7j — راجي الهمص – #فلسطين (@RajiHams) September 12, 2023

المناورة العسكرية

وعلى مدار أربع ساعات متواصلة، نفذت المقاومة في قطاع غزة مناورتها العسكرية الجديدة، والتي جاءت هذه المرة في ظل توتر الأجواء مع الاحتلال، سواء على ساحة غزة التي فعلت بشكل محدود أدوات المقاومة الشعبية على الحدود، او في الضفة الغربية التي تشهد العمل المسلح ضد الاحتلال ومستوطنيه، أو في السجون التي تستعد لثورة جديدة تبدأ الخميس المقبل.

وأطلق نشطاء رشقات صاروخية تجاه البحر في منطقة حُظرت فيها حركة المواطنين، بعد أن أُغلق طريق الساحل في جزء يقع ما بين وسط وجنوب القطاع، كما وضع المشرفون على المناورة هياكل تحاكي الدبابات الإسرائيلية التي توفر حراسة أمنية للثكنات والمواقع القريبة من الحدود، كانت تحيط بموقع عسكري، ونفذت ضده عملية اقتحام، حاكت خطف جنود، والاشتباك مع القوات المتواجدة داخله.

وتخلل المناورة أصوات إطلاق نار وانفجارات، وحركة نشطة لمركبات المقاومة، وانشار لعناصرها في عدة أماكن بقطاع غزة.

#صور | جانب من مناورة "الركن الشديد 4" التي تنفذها الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية في ذكرى يوم المقاومة pic.twitter.com/XiLswunM4E — قناة الأقصى الفضائية (@SerajSat) September 12, 2023

ونشرت غرفة العمليات المشتركة صورا من داخل غرفة القيادة، لمسؤولين عسكريين يرتدون لباسا موحدا، وبين أيديهم خرائط وأخرى معلقة على الجدران، علاوة عن صور من المناورة، تشمل اقتحامات واشتباكات على الأرض، وأخرى لقوة بحرية.

وقد جاء تنفيذ هذه المناورة لغرفة العمليات المشتركة لفصائل المقاومة، بالتزامن مع ذكرى الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة عام 2005.

وبهذه المناسبة، نشرت كتائب القسام بيانا لقائدها العام محمد الضيف، قال فيه: “اندحار الاحتلال من غزة يؤسس لاندحاره عن الضفة ويبشر بتحرير يافا وحيفا والقدس وبقية الوطن إن شاء الله”.

وأكد في ذات الوقت أن “المقاومة كانت وستبقى هي الخيار والسبيل الوحيد للانتصار والتحرير”.

القائد العام للمقاومة في فلسطين، محمد الضيف: "اندحار الاحتلال من غزة يؤسس لاندحاره عن الضفة ويبشر بتحرير يافا وحيفا والقدس وبقية الوطن إن شاء الله، المقاومة كانت وستبقى هي الخيار والسبيل الوحيد للانتصار والتحرير". pic.twitter.com/G9s0YFzKKG — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) September 12, 2023

وفي السياق، قالت حركة حماس “إن استراتيجية المقاومة الشاملة التي نجحت في دحر الاحتلال عن قطاع غزّة، والصمود في وجه إرهابه المتواصل وحروبه العدوانية سنوات طويلة، قادرة اليوم على إحباط كل محاولاته التهويدية والاستيطانية في القدس والضفة الغربية المحتلة، وهي السبيل لتحقيق تطلّعات شعبنا في التحرير والعودة”.

صور| تغطية صحفية: "جانب من مناورة (الركن الشديد 4) التي تنفذها الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية بغزة في الذكرى الـ18 لاندحار الاحتلال من القطاع". pic.twitter.com/Ma7zczJQel — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) September 12, 2023

استعدادات الاحتلال

وفي سياق قريب، عقد المجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر “الكابينيت” اليوم جلسة ناقش فيها عدة ملفات، منها ما يعرف بـ”سيناريو الإسناد والطوارئ”.

وذكرت تقارير عبرية أن الاجتماع خصص لمناقشة التقديرات الإسرائيلية لـ”الحرب الشاملة”، وأنه جاء لمناقشة التهديدات، وتقييمات المنظومة الأمنية.

وقال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي قبل عقد الاجتماع “إن المواجهة المقبلة قد تشمل عدة ساحات وتسفر عن سقوط العديد من الضحايا والإصابات”.

وأضاف: “يجب علينا ألا نقلل من شأن أي تصريح يصدره أعداؤنا، بالقول أو الفعل؛ وعدم تمجيد أنفسنا”، وتابع: “يجب أن نكون أكثر استعداداً من أي وقت مضى لصراع عسكري واسع النطاق ومتعدد الجبهات”.

صور| تغطية صحفية: "جانب من مناورة (الركن الشديد 4) التي تنفذها الغرفة المشتركة للفصائل الفلسطينية بغزة في الذكرى الـ18 لاندحار الاحتلال من القطاع". pic.twitter.com/0YD8cPySCV — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) September 12, 2023

#شاهد غرفة العمليات المشتركة للمقاومة الفلسطينية تطلق رشقة صاروخية باتجاه البحر غرب خانيونس جنوب قطاع #غزة. لمتابعة آخر الأخبار عبر قناة نيو برس على تيلجرام https://t.co/6BCL5wfFPS pic.twitter.com/S3SJUat3ah — Newpress | نيو برس (@NewpressPs) September 12, 2023

إلى ذلك، أفادت مصادر فلسطينية بأن الجيش الإسرائيلي شنّ اليوم الثلاثاء، حملة اعتقالات في الضفة الغربية طالت 21 فلسطينيا على الأقل.

وذكرت المصادر، أن قوات من الجيش اقتحمت مخيم عقبة جبر للاجئين في أريحا ومخيم طولكرم للاجئين واعتقلت عددا من الأشخاص منهما. وأوردت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، أن قوات الجيش اعتقلت 11 شخصا من مناطق مختلفة في محافظة بيت لحم، و3 من جنين أثناء مرورهم بمركبتهم عبر حاجز عسكري.

من جهة أخرى، أصيب عدد من الفلسطينيين بالرصاص المطاطي والاختناق خلال مواجهات ليلية مع القوات الإسرائيلية في مخيم العروب للاجئين شمال الخليل.

وأغلق الجيش الإسرائيلي في ساعة متأخرة من الليل، المداخل الرئيسية لمدينة أريحا وأقام عددا من الحواجز العسكرية على مداخل المدينة وسط حملة تفتيش واسعة.

وأعلن الجيش أن قواته أحبطت تهريب ست عبوات كانت في طريقها إلى الأغوار قادمة على ما يبدو من الأراضي الأردنية.