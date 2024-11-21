المقاومة الفلسطينية تدمر آليات عسكرية وتهاجم مناطق التوغل في غزة- (فيديو)

غزة- “القدس العربي”:

أعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية عن تنفيذ عدة عمليات مسلحة، استهدفت قوات الاحتلال المتوغلة في قطاع غزة.

وقالت “كتائب القسام” الجناح العسكري لحركة حماس، أن ناشطيها استهدفوا دبابة إسرائيلية من نوع “ميركفاه” بقذيفة “تاندوم” بالقرب من منطقة الصفطاوي غرب معسكر جباليا شمال القطاع.

عاجل | كتائب القـ.ـسام: استهدفنا دبابة من نوع ميركافا بقذيفة تاندوم قرب منطقة الصفطاوي في جباليا شمال القطاع pic.twitter.com/JFfhJRBmDr — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) November 21, 2024

كما أعلنت بالاشتراك مع ألوية الناصر صلاح الدين الجناح العسكري للجان المقاومة الشعبية، مهاجمة قوات الاحتلال المتواجدة في “محور نتساريم” بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

من جهتها أعلنت “سرايا القدس” الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، بالاشتراك مع كتائب الشهيد أبو علي مصطفى الجناح العسكري للجبهة الشعبية، قصف جنود الاحتلال وموقع “أبو عريبان” في “محور نتساريم” بوابل من قذائف الهاون الثقيل.