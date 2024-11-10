سياسة | عربي | فلسطين

المقاومة الفلسطينية تستهدف آليات عسكرية وتجهز على 15 جندياً إسرائيليا من المسافة صفر- (تدوينة)

10 - نوفمبر - 2024

جنود إسرائيليون في قطاع غزة

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غزة- “القدس العربي”

تبنت عدة تنظيمات فلسطينية مسلحة شن هجمات على قوات الاحتلال المتوغلة في قطاع غزة، والإجهاز على عدد من الجنود من المسافة صفر.

وقالت “كتائب القسام” الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، إن ناشطيها أبلغوا بعد عودتهم من خطوط القتال، عن استهداف ناقلتي جند إسرائيليتين بقذيفتي “الياسين 105″ و”تاندوم” واستهداف جرافة عسكرية بعبوة “رعدية” قرب مسجد الشهيد عماد عقل وسط مخيم جباليا شمال القطاع.

وأعلنت كذلك عن تمكن ناشطيها من استهداف قوة صهيونية راجلة قوامها 15 جندياً بقذيفة “آر بي جي” مضادة للأفراد، والإجهاز عليهم من المسافة صفر بالأسلحة الخفيفة والقنابل اليدوية، وذلك في منطقة تقع غرب منطقة الشيماء شمال بيت لاهيا شمال القطاع.

من جهتها أعلنت كل من “سرايا القدس” الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، وألوية الناصر صلاح الدين، عن قصف مركز قيادة وسيطرة قوات الاحتلال شرق مخيم جباليا، بقذائف الهاون.

كما أعلنت “قوات الشهيد عمر القاسم” الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية، عن قصف تجمعات ومواقع لقوات الاحتلال بالصواريخ وقذائف الهاون.

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  1. يقول رام الله:
    نوفمبر 10, 2024 الساعة 12:34 م

    مأساة غزة لا حياة لمن تنادي ولو نار نفخت بها أضاءت ولكن أنت تنفخ في رماد. دمرت مدينة غزة البيوت والمستشفيات والمدارس والعيادات والمساجد والشقق سويت بالأرض، وهناك مجتمع كامل صار مقبرة. مأساة القرن يعيشها الشعب الفلسطيني في غزة

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    1. يقول فصل الخطاب:
      نوفمبر 10, 2024 الساعة 6:51 م

      للحرية ثمن تدفعه الشعوب التواقة للحرية لا العبودية، شهداء غزة العزة في جنة الفردوس الأعلى من الجنة بإذن الرحمان الرحيم رب العالمين ولا عزاء للمتخاذلين عن نصرة الحق فإن الحق ظاهر إلى يوم القيامة يوم لا تنفع حسرة أو ندامة ✌️🇵🇸☹️☝️🔥🚀🐒

  2. يقول محمد يعقوب:
    نوفمبر 10, 2024 الساعة 5:23 م

    قالوا فى ألأمثال: إلآخرة يافاخرة! أبشروا بالنصر ياأهلنا ألمجاهدين فى غزة هاشم! ألله يمهل ولا يهمل. ستعود غزة إلى أحضان أهلها رافعة أعلامها، أعلام ألنصر ألمبين على ألمغتصبين للأرض ألطاهرة فى فلسطين ألتى تحتضن ألأقصى ألمبارك أولى ألقبلتين وثالث ألحرمين ألشريفين وسيعلم ألذين ظلموا سواء كانوا عربا أم صهاينة، سيعلمون إى منقلب ينقلبون……………………..

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  3. يقول فصل الخطاب:
    نوفمبر 10, 2024 الساعة 6:53 م

    ثورة ثورة حتى النصر وطرد المحتل الصهيوني الأمريكي البريطاني الألماني الغربي اللعين بإذن رب العالمين يا أحفاد عزالدين القسام وعبدالقادر الحسيني والشيخ أحمد ياسين و السنوار البطل المغوار ✌️🇵🇸☹️☝️🔥🐒🚀🔥🐒

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  4. يقول عزة:
    نوفمبر 11, 2024 الساعة 6:39 ص

    في كل الحروب و في كل كفاح لابد من تضحيات بالرغم أن غزة تدمر وتجوع وتباد فلا سبيل عن ذلك.ما أخذ بالدم لا يسترجع الا بالدم . فحرب الجزائر مثلا مات فيها اكثر من مليون شهيد خلال سبعة سنوات فقط دون ان ننسى أربعة ملايين شهيد استشهدوا بين 1830 و1954.

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  5. يقول أمير سردار باكستان:
    نوفمبر 11, 2024 الساعة 8:25 ص

    اللهم انصرهم وثبت اقدامهم واحمهم من كل مكروه
    واقذف الرعب في قلب كل من حاربهم
    ماينفع مع الغزاه الا المقاومه والعدو
    لن يستمر مصيره الجلاء عن فلسطين
    ﴿وَلَا تَهِنُوا۟ فِی ٱبۡتِغَاۤءِ ٱلۡقَوۡمِۖ إِن تَكُونُوا۟ تَأۡلَمُونَ فَإِنَّهُمۡ یَأۡلَمُونَ كَمَا تَأۡلَمُونَۖ وَتَرۡجُونَ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا یَرۡجُونَۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِیمًا حَكِیمًا﴾ [النساء 104 ] فرنسا وإيطاليا وبريطانيا طردو من بلاد المغرب ومصر
    واربعين دوله بقادة أمريكا طرد من أفغانستان
    النصر قادم بفضل الله

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