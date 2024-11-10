المقاومة الفلسطينية تستهدف آليات عسكرية وتجهز على 15 جندياً إسرائيليا من المسافة صفر- (تدوينة)

غزة- “القدس العربي”

تبنت عدة تنظيمات فلسطينية مسلحة شن هجمات على قوات الاحتلال المتوغلة في قطاع غزة، والإجهاز على عدد من الجنود من المسافة صفر.

وقالت “كتائب القسام” الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، إن ناشطيها أبلغوا بعد عودتهم من خطوط القتال، عن استهداف ناقلتي جند إسرائيليتين بقذيفتي “الياسين 105″ و”تاندوم” واستهداف جرافة عسكرية بعبوة “رعدية” قرب مسجد الشهيد عماد عقل وسط مخيم جباليا شمال القطاع.

🔻 كتــائـب القســام: بعد عودتهم من خطوط القتال.. أبلغ مجــاهدونا عن استهداف ناقلتي جند صهيونيتين بقذيفتي “الياسين 105″ و”تاندوم” واستهداف جرافة عسكرية بعبوة “رعدية” قرب مسجد الشهــيد عماد عقل وسط مخيم جباليا شمال القطاع — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) November 10, 2024

وأعلنت كذلك عن تمكن ناشطيها من استهداف قوة صهيونية راجلة قوامها 15 جندياً بقذيفة “آر بي جي” مضادة للأفراد، والإجهاز عليهم من المسافة صفر بالأسلحة الخفيفة والقنابل اليدوية، وذلك في منطقة تقع غرب منطقة الشيماء شمال بيت لاهيا شمال القطاع.

🔻تمكن مجــاهدو القســام من استهداف قوة صهيونية راجلة قوامها 15 جندياً بقذيفة “RPG” مضادة للأفراد والإجهاز عليهم من المسافة صفر بالأسلحة الخفيفة والقنابل اليدوية غرب منطقة الشيماء شمال بيت لاهيا شمال القطاع — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) November 10, 2024

من جهتها أعلنت كل من “سرايا القدس” الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، وألوية الناصر صلاح الدين، عن قصف مركز قيادة وسيطرة قوات الاحتلال شرق مخيم جباليا، بقذائف الهاون.

كما أعلنت “قوات الشهيد عمر القاسم” الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية، عن قصف تجمعات ومواقع لقوات الاحتلال بالصواريخ وقذائف الهاون.