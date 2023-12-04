نشطاء يعيدون نشر فيديوهات تسجل انتصارات المقاومة في غزة على مدى الأعوام الماضية

“القدس العربي”: تداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يعود لعام 2018 لاستهداف المقاومة الفلسطينية في غزة مجموعة من جنود الاحتلال كانوا يحاولون إنزال العلم الفلسطيني.
ويوثق الفيديو لحظة تفجير عبوة ناسفة بجنود عند سياج قطاع غزة الحدودي في فبراير/ شباط 2018، ما ألحق خسائر مباشرة بهم.
ويعاود نشطاء بث فيديوهات تسجل بطولة وانتصارات المقاومة على مدى الأعوام الماضية، في وقت يشهد فيه قطاع غزة حرب إبادة تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وشارك المقطع، الإثنين، الناشط والصحافي الأمريكي جاكسون هنكل، الذي يتابعه أكثر من مليوني شخص على حسابه في منصة إكس للتواصل.
🚨🇮🇱 ISRAELI soldiers tried to take down a Palestinian flag. pic.twitter.com/iXeusfIb61
— Jackson Hinkle 🇺🇸 (@jacksonhinklle) December 4, 2023
فيديو قديم جدا
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله على أحرار فلسطين الأسود والفهود والنمور والذئاب الفلسطينية الباسلة الشجاعة التي ستحرر فلسطين و تكسر خرافة دويلة العنكبوت التي ستسقط مثل ورقة التوت رغم أنف أمريكا والاتحاد الأوروبي العنصري البغيض المتغطرس الذي يكيل بمكيالين ومعهم عرب التطبيع والتنسيق يا رفيق وسحقا للبعبع الصهيو أمريكي الغربي الحاقد على الفلسطينيين العزل الصامدين في وجه ابرتهايد الصهيونية الفاشية البغيضة المقيتة الحقيرة هذي عقود وعقود وعقود 🤕✌️🔥🐒🚀🔥🐒🚀🔥🚀
هذه عملية كمين العلم التي نفذتها ألوية ناصر صلاح الدين عام 2018 وليست خلال معركة طوفان الأقصى ..
إعادة بث هكذا فيديوهات , يرفع الروح المعنوية !
رحم الله شهداء فلسطين بالضفة و غزة العزة !!
اللهم إلطف بالجرحى والمهجرين , آميين !!!
ولا حول ولا قوة الا بالله
غزة مقبرة الصهاينة وفي نهاية الحرب حماس ستنتصر.وهي اللتي ستمثل الشعب الفلسطيني.
المقطع قديم … في مسيرات العودة قبل عدة سنوات، سرايا القدس هي من تبنت العملية