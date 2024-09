نشطاء يعيدون نشر فيديوهات تسجل انتصارات المقاومة في غزة على مدى الأعوام الماضية

“القدس العربي”: تداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يعود لعام 2018 لاستهداف المقاومة الفلسطينية في غزة مجموعة من جنود الاحتلال كانوا يحاولون إنزال العلم الفلسطيني.

ويوثق الفيديو لحظة تفجير عبوة ناسفة بجنود عند سياج قطاع غزة الحدودي في فبراير/ شباط 2018، ما ألحق خسائر مباشرة بهم.

ويعاود نشطاء بث فيديوهات تسجل بطولة وانتصارات المقاومة على مدى الأعوام الماضية، في وقت يشهد فيه قطاع غزة حرب إبادة تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وشارك المقطع، الإثنين، الناشط والصحافي الأمريكي جاكسون هنكل، الذي يتابعه أكثر من مليوني شخص على حسابه في منصة إكس للتواصل.

