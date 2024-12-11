المقاومة الفلسطينية تطلق رشقات صاروخية تجاه جيش الاحتلال المتوغلة في غزة

غزة- “القدس العربي”:

تبنت عدة فصائل فلسطينية مسلحة تنفيذ عمليات مسلحة استهدفت فيها قوات الاحتلال الإسرائيلية المتوغلة في قطاع غزة.

وأعلنت “سرايا القدس” الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، عن قيام ناشطيها بقصف جنود وآليات الاحتلال المتوغلين في محيط مسجد الفوز بمنطقة الصفطاوي شمال مدينة غزة، بقذائف الهاون النظامي (عيار 60).

من جهتها تبنت “كتائب الشهيد أبو علي مصطفى” الجناح العسكري للجبهة الشعبية، استهداف مواقع جنود الاحتلال، المنتشرة على طول “محور فيلادلفيا” الفاصل بين جنوب قطاع غزة والأراضي المصرية، برشقة صاروخية.

كذلك أعلنت الوحدة الصاروخية التابعة لـ”كتائب أبو علي مصطفى”، عن استهداف كيبوتس “بئيري” شرقي “محور نتساريم” برشقة صاروخية، وقالت إنها جاءت ردا على جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.

وذكر جيش الاحتلال أنه رصد إطلاق 4 صواريخ من وسط قطاع غزة صوب مستوطنات الغلاف.

وكانت “كتائب القسام” الجناح العسكري لحركة حماس، بثت مشاهد من استهداف آليات الاحتلال، ضمن كمينين عسكريين في محور القتال بحي الجنينة شرقي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.