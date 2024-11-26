المقاومة الفلسطينية تفجر مباني مفخخة بجنود الاحتلال وتستهدف محاور التوغل- (فيديو)

غزة- “القدس العربي”:

أعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية، تنفيذ عدة هجمات مسلحة استهدفت فيها قوات الاحتلال في محاور التوغل البري.

وقالت “كتائب القسام” الجناح العسكري لحركة حماس، إن ناشطيها تمكنوا من تفجير مبنى مفخخ، في مجموعة من جنود الاحتلال الإسرائيليين، شرق معسكر جباليا شمالي قطاع غزة، وأنهم أوقعوهم بين قتيل وجريح.

وتبنت أيضا استهداف دبابتين من نوع “ميركافا” بقذيفة “الياسين 105″، وعبوة أرضية شديدة الانفجار، وذلك خلال تواجدهم في منطقة تقع شرق مخيم جباليا.

من جهتها أعلنت كتائب الأقصى، عن قصف جنود وآليات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة في منطقة “محور نتساريم” بصواريخ قصيرة المدى عيار”107″.

والمعروف أن “محور نتساريم” يفصل قطاع غزة إلى جزئين واحد في الشمال وآخر في الجنوب، ويتواجد فيه عدد كبير من جنود الاحتلال الذين يمنعون الحركة بين الجزئين.

وقالت “سرايا القدس” الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أنها قصفت بصواريخ 107، مرابض مدفعية جيش الاحتلال في موقع فجة العسكري شرق مدينة غزة.

وعرضت “سرايا القدس” مشاهد من استهداف تمركز لجنود وآليات الاحتلال المتوغلين في محيط نادي خدمات جباليا.

🎥 _ سرايا القدس تنشر مشاهد من عملية “استهداف نقطي” باستخدام قذائف الهاون، حيث تم استهداف تمركز لجنود وآليات الاحتلال المتوغلة في محيط نادي خدمات #جباليا شمال قطاع #غزة. pic.twitter.com/r1kqhAE405 — عربي بوست (@arabic_post) November 26, 2024

وأعلنت عن قصف تمركز جنود الاحتلال، المتوغلين عند الحدود الفلسطينية المصرية جنوبي مدينة رفح بقذائف الهاون.

وأعلنت مصادر عبرية عن إصابة جنديين بجروح خطيرة، أحدهما في قطاع غزة، والآخر قرب الحدود مع لبنان.