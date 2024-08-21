المقاومة الفلسطينية تنفذ عدة هجمات استهدفت آليات وثكنات الاحتلال في غزة

غزة- “القدس العربي”:

نفذت المقاومة الفلسطينية عدة هجمات مسلحة، استهدفت فيها قوات الاحتلال المتوغلة داخل قطاع غزة.

وأعلنت “كتائب القسام” الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، عن استهداف دبابة من نوع “ميركافا” بقذيفة “الياسين 105” شرقي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

كما أعلنت عن تمكن ناشطيها من استهداف دبابة من نوع “ميركافاه” بقذيفة “الياسين 105″، خلال وجودها بجوار جامعة القدس المفتوحة في حي تل السلطان غرب مدينة رفح جنوب القطاع.

كما أعلنت أن ناشطيها أيضا تمكنوا من استهداف جرافة عسكرية من نوع “D9” بعبوة صدمية، في حي تل السلطان.

من جهتها أعلنت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى، عن تمكنها من استهداف “مجمع أشكول” برشقة صاروخية عيار 107 ملم ردًا على جرائم الاحتلال.

وتبنيت كذلك بالاشتراك مع ألوية الناصر صلاح الدين، قصف موقع “كيسوفيم” العسكري الإسرائيلي، الواقع شرق المنطقة الوسطى بصواريخ 107 ملم.