المقاومة الفلسطينية تنفذ عدة هجمات وتدمر آليات عسكرية إسرائيلية شمال غزة- (فيديو)

غزة- “القدس العربي”:

نفذت فصائل المقاومة الفلسطينية عدة هجمات، استهدفت خلالها قوات جيش الاحتلال المتوغلة في قطاع غزة.

وأعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة “حماس”، عن تدمير دبابة من نوع “ميركفاه” بعبوة شديدة الانفجار، خلال تواجدها شرق معسكر جباليا شمال القطاع.

وقامت القسام ببث لقطات مصورة تظهر كيفية تنفيذ ناشطيها هذا الهجوم.

كتائب القسام: تدمير دبابة "ميركفاه" صهيونية بعبوة شديدة الانفجار شرق معسكر جباليا شمال قطاع غزة 🇵🇸🔻 pic.twitter.com/MQ7Hp2kYeP — غزة الآن – Gaza Now (@nowgnna) October 20, 2024

كما أعلنت كتائب القسام عن استهداف جرافة ‏”D9″ عسكرية بقذيفة “تاندوم” وتفجير عبوة من نوع “شواظ” بدبابة “ميركفاه” أثناء سحبها للجرافة المستهدفة غرب معسكر جباليا.

وتبنت كذلك تفجير عبوة مضادة للأفراد في قوة إسرائيلية راجلة، وكذلك الاشتباك معها بالأسلحة الخفيفة والقنابل اليدوية وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح في المخيم.

وأكدت أنها استهدفت دبابتين إسرائيليتين من نوع “ميركفاه” بعبوة “شواظ” وعبوة شديدة الانفجار في منطقة تل الزعتر شرق معسكر جباليا.

وأعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، عن استهداف دبابات “ميركافا” بقذائف الـ(RBG) في منطقة التوغل في منطقة القصاصيب وسط مخيم جباليا.

وقد أعلنت أيضا عن تدمير آلية عسكرية من نوع (ميركافاه) بتفجير عبوة “برميلية” شديدة الانفجار في منطقة تل الزعتر.