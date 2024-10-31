المقاومة الفلسطينية تهاجم دبابات وجرافات عسكرية في مناطق التوغل

غزة- “القدس العربي”:

أعلنت فصائل فلسطينية مسلحة تبنيها تنفيذ عدة هجمات على جيش الاحتلال الإسرائيلي، في مناطق التوغل البري في قطاع غزة.

وقالت “كتائب القسام” الجناح العسكري لحركة حماس، إن ناشطيها أبلغوا بعد عودتهم من خطوط القتال، عن تمكنهم من تفجير ناقلة جند بعبوة “شواظ” وكذلك استهداف دبابة من نوع “ميركفاه”.

وقالت إنه فور وصول طاقم الصيانة تم استهدافهم بعبوة مضادة للأفراد وإيقاعهم بين قتيل وجريح، في منطقة مشروع بيت لاهيا شمال القطاع.

كما أعلنت عن استهداف جرافة عسكرية بقذيفة مضادة للدروع، واستهداف جرافة أخرى بقذيفة “الياسين 105” في شارع “الترنس” بمخيم جباليا شمال القطاع.

وتبنت كذلك تدمير دبابتين من نوع “ميركفاه” بعبوة شديدة الانفجار، خلال وجودهما قرب مفترق “الرزان”، وتفجير عبوة برميلية في دبابة أخرى خلال وجودها قرب مفترق “السكافي” في مشروع بيت لاهيا.

كما أعلنت “سرايا القدس” الجناح العسكري لحركة “الجهاد الإسلامي”، أن ناشطيها تمكنوا من تفجير عبوة من نوع “ثاقب” مزروعة مسبقًا في آلية عسكرية صهيونية متوغلة عند المفحمة قرب المقبرة الشرقية شرقي جباليا.