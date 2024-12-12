سياسة | عربي | فلسطين

المقاومة الفلسطينية تهاجم قوات الاحتلال بالعبوات وقذائف الهاون في غزة

12 - ديسمبر - 2024

دبابة تابعة لجيش الاحتلال في شمال قطاع غزة

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غزة- “القدس العربي”:

نفذت فصائل المقاومة الفلسطينية المسلحة عدة هجمات استهدفت تمركز لقوات الاحتلال في قطاع غزة، وأخرى استهدفت الآليات المتوغلة.

وأعلنت “كتائب القسام” الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، عن تمكن ناشطيها من استهداف جرافتين عسكريتين من نوع “D9” وناقلة جند من نوع “نمر” بعبوات “شواظ”، وذلك خلال وجودهم قرب مقبرة الفالوجا غرب مخيم جباليا شمال القطاع.

كما أعلنت عن قصف مواقع قوات الاحتلال في “محور نتساريم” جنوب مدينة غزة، بقذائف الهاون العيار الثقيل وصواريخ رجوم و107 ملم.

من جهتها نشرت “سرايا القدس” الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مشاهد لقصف مقر قيادة وسيطرة تابع للاحتلال في “محور نتساريم”، وقالت إنها نفذت الهجوم بالاشتراك مع كتائب القسام.

ونشر الجناح العسكري للجبهة الشعبية “كتائب الشهيد أبو علي مصطفى”، مشاهد من استهداف الوحدة الصاروخية لـ”كيبوتس بئيري” شرقي المحافظة الوسطى و”محور نتساريم” شمالي المنطقة الوسطى برشقات صاروخية ردًا على جرائم الاحتلال.

وفي السياق، فقد أكدت تقارير عبرية استهداف قوة عسكرية إسرائيلية بقذائف هاون قرب مستوطنة “بئيري” شرق منطقة جحر الديك جنوب شرقي مدينة غزة.

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  1. يقول بنت الحرية:
    ديسمبر 12, 2024 الساعة 3:16 م

    منصورون باذن الله رغم انف الصهاينة العرب و اليهود

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  2. يقول فصل الخطاب:
    ديسمبر 12, 2024 الساعة 3:56 م

    الله أكبر الله أكبر الله أكبر على أحرار فلسطين الأسود والفهود من القسام والسرايا والكتائب وأبو علي مصطفى والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والشهيد عمر القاسم والعرين وجنين و بلاطة و نابلس و اريحا وعقبة جبر وحوارة و طولكرم وطوباس ونور الشمس والخليل وكل أحرار المقاومة الفلسطينية الباسلة الشجاعة التي ستحرر فلسطين و تكسر خرافة دويلة العنكبوت التي ستحترق بالسلاح الأمريكي القذر الذي يعيث سفكا بدماء الفلسطينيين منذ 1948 ✌️🇵🇸☹️💪🚀🐒🔥

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