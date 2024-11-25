المقاومة الفلسطينية تهاجم قوة راجلة شمال غزة وتقصف جنود الاحتلال بالهاون

عناصر من جنود الاحتلال في قطاع غزة

غزة- “القدس العربي”:

نفذت فصائل المقاومة الفلسطينية هجمات جديدة، استهدفت فيها قوات الاحتلال المتوغلة في قطاع غزة.

وقالت “كتائب القسام” الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، إن ناشطيها اشتبكوا مع قوة راجلة لجيش الاحتلال مكونة من 10 جنود، تواجدت في أحد المنازل، بالقرب من مسجد طيبة وسط بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وذكرت أن الاشتباك استخدمت فيه الرشاشات والقنابل اليدوية، وأنها أوقعت الجنود بين قتيل وجريح.

وأعلنت كذلك “كتائب القسام” استهداف دبابة إسرائيلية من نوع “ميركافا 4” بقذيفة “الياسين 105″، خلال وجودها في شارع الحطبية وسط بيت لاهيا.

من جهتها أعلنت قوات الشهيد عمر القاسم، الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، عن استهداف قوات العدو المتموضعة في منطقة جحر الديك وسط قطاع غزة بعدد من قذائف الهاون.