المقاومة الفلسطينية تواصل قصف تل أبيب وسقوط صاروخ قرب مستوطنة أريئيل بالضفة- (فيديوهات)

رام الله: قالت كتائب القسام، اليوم الخميس، إنها قصفت تل أبيب برشقة صاروخية ردا على استهداف المدنيين في قطاع غزة.

ودوّت صافرات الإنذار في مناطق إلى الشمال من تل أبيب تبعد نحو 110 كيلومترات عن قطاع غزة. وأفادت وسائل إعلام عبرية بسقوط صواريخ في الخضيرة وكفار يونا.

كما سقط صاروخ آخر قرب مستوطنة أرئيل الإسرائيلية شمال الضفة الغربية، حيث وقع في أرض فارغة قرب المستوطنة المقامة على أراضي محافظة سلفيت.

وتناقل الفلسطينيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورا وفيديوهات من موقع سقوط الصاروخ بين بلدة مردا الفلسطينية ومستوطنة أرئيل.

وذكر شهود عيان، أنهم سُمعوا صوت صفارات الإنذار في المستوطنة.

(الأناضول)

سقوط صاروخ بين بلدة مردة وبلدة جماعين شرق مدينة نابلس. pic.twitter.com/LyOWQxyXvs — Newpress | نيو برس (@NewpressPs) October 12, 2023

#شاهد سقوط صاروخ قرب مستوطنة ارئيل قرب سلفيت pic.twitter.com/RIG9hakskB — Newpress | نيو برس (@NewpressPs) October 12, 2023