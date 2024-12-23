المقاومة الفلسطينية في غزة تنفذ هجمات من مسافة صفر وتعلن قتل جنود إسرائيليين

غزة- “القدس العربي”:

تبنت فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، تنفيذ عدة هجمات مسلحة، وأكدت أنها تمكنت خلالها قتل عدد من الجنود الإسرائيليين.

وأعلنت “كتائب القسام” الجناح العسكري لحركة “حماس”، عن تنفيذ عملية أمنية معقدة، حيث تمكن عدد من ناشطيها من طعن وقتل 3 جنود إسرائيليين كانوا في مهمة حماية مبنى تحصنت به قوة أخرى، وقالت إنه بعد ذلك اقتحم ناشطوها المنزل وأجهزوا على كافة أفراد القوة من مسافة الصفر واغتنموا أسلحتهم وأخرجوا عدداً من المواطنين الذين احتجزهم الاحتلال داخل المنزل في مشروع بيت لاهيا شمال القطاع.

وقالت أيضا إن ناشطيها بعد عودتهم من خطوط القتال، استهدفوا ناقلة جند “ريبوت” ودبابة “ميركافا” إسرائيلية بقذائف “الياسين 105″، وأسقطوا طائرة مسيرة من نوع “كواد كابتر” في منطقة الحي الجديد شمال مخيم النصيرات وسط القطاع.

وأعلنت “كتائب الشهيد أبو علي مصطفي” الجناح العسكري للجبهة الشعبية، بالاشتراك مع “سرايا القدس” الجناح العسكري للجهاد الإسلامي، استهداف تحشدات جيش الاحتلال شرق مدينة رفح برشقة صاروخية من عيار “107” ملم ردًا على جرائم الاحتلال.