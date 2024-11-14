المقاومة تتحدى طائرات الاحتلال الاستخبارية وتقصف بأريحية “محور نتساريم”- (فيديو)

غزة- “القدس العربي”:

في مشاهد جديدة بثتها فصائل المقاومة في غزة، تحدت جيش الاحتلال الذي ينشر طائراته المسيرة الاستخبارية والهجومية في سماء القطاع، بأن يوقف رشقة صاروخية موجهه نحو “محور نتساريم”.

وظهر في التسجيل المصور الذي نشره الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي “سرايا القدس”، كيف يقوم نشطاء هذا الفصيل بالاشتراك مع كتائب أبو علي مصطفى، الجناح العسكري للجبهة الشعبية، وكتائب شهداء الأقصى، وهم يجهزون الصواريخ التي ستطلق على منطقة المحور الذي تتواجد فيه قوات كبيرة من جيش الاحتلال.

مشاهد بثتها #سرايا_القدس لما قالت إنه لقصفها مواقع لجيش الاحتلال الإسرائيلي في محور نتساريم#حرب_غزة #الأخبار pic.twitter.com/ul1z0gzHTl — قناة الجزيرة (@AJArabic) November 14, 2024

وعقب تجهيز الصواريخ الموصولة ببطارية كهربائية مخصصة لهذه المهمة، ظهر صوت أحد النشطاء يسأل آخر وهو يجلس مرتاحا على كرسي، عن وقت إطلاق الرشقة الصاروخية، ليرد بالقول إنه ينتظر أوامر من سلاح المدفعية في لواء غزة، لبدء التنفيذ.

وقال إن إطلاق هذه الرشقة، يأتي ردا على “جرائم الاحتلال في شمال غزة وعمليات التهجير القسرية”.

وتحدى هذا الناشط قوات الاحتلال بالقدرة على منعهم من إطلاق الرشقة الصاروخية، رغم انتشار الطائرات المسيرة والقصف المدفعي. وقال “صوّر الرشقة الجاية”.

وتلا ذلك أن جرى عرض قيام النشطاء بإطلاق قذائف هاون على مناطق تجمع قوات الاحتلال المتوغلة في قطاع غزة.

وفي تسجيل آخر نشرته كتائب الشهيد عمر القاسم، الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية، بالاشتراك مع كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، وثق إطلاق رشقة صاروخية أخرى بصواريخ من نوع “107” وعدد من قذائف الهاون صوب قوات الاحتلال المتمركزة في “محور نتساريم”.