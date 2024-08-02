المقاومة تدمر آليات إسرائيلية وتستهدف القوات المتوغلة بالقذائف

غزة – “القدس العربي”:

تبنت فصائل المقاومة تنفيذ عدة عمليات مسلحة، طالت قوات الاحتلال التي تشن حربا على قطاع غزة.

وأعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، أن ناشطيها أبلغوا بعد عودتهم من خطوط القتال، عن استهدافهم لقوة إسرائيلية راجلة قرب تجمع للآليات بقذيفة مضادة للأفراد وإيقاعهم بين قتيل وجريح جنوب مدينة غزة.

وقالت إن ناشطيها تمكنوا من استهداف قوة إسرائيلية متحصنة داخل بنايتين بعدة قذائف مضادة للأفراد والاشتباك معهم بالأسلحة الرشاشة في حي تل الهوا جنوب غزة.

وقالت أيضا إنها تمكنت من تدمير ناقلة جند إسرائيلية من نوع “نمر” بصاروخ موجه “السهم الأحمر” خلال وجودها في منطقة التوغل البري في حي تل السلطان غرب مدينة رفح.

من جهتها أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي عن تمكن ناشطيها من السيطرة على طائرة مسيرة “درون” لجيش الاحتلال الاسرائيلي في مدينة رفح، جنوب قطاع غزة.

وظهر في مقطع مصور بثته سرايا القدس مشاهد للطائرة التي سيطرت عليها، خلال تنفيذها مهام استخبارية في سماء رفح.

كما شهدت مناطق التوغل البري في جنوب مدينة غزة وفي مدينة رفح، اشتباكات مسلحة، وسمعت أصوات اطلاق نار كثيف تلاها أصوات انفجارات في تلك المناطق.