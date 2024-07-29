المقاومة تستهدف محاور تقدم جيش الاحتلال بالصواريخ والعبوات الناسفة

غزة – “القدس العربي”:

تواصلت هجمات المقاومة الفلسطينية التي استهدفت قوات الاحتلال في أكثر من محور تقدم.

وأعلنت عدة فصائل مقاومة عن تنفيذ عدة عمليات واشتباكات مع قوات الاحتلال المتوغلة في المناطق الشرقية لمدينة خان يونس، وعن خوض اشتباكات أخرى مع قوات الاحتلال في محاور التوغل في رفح وجنوب مدينة غزة.

وأعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، عن استهداف مقر قيادة العدو في منطقة التوغل غرب الكلية الجامعية جنوب حي الصبرة بمدينة غزة بعدد من قذائف الهاون.

وقالت إن ناشطيها تمكنوا من استهداف قوة إسرائيلية راجلة بعبوة “رعدية” مضادة للأفراد وأوقعوهم بين قتيل وجريح في محيط مسجد البراء بن عازب في حي تل الهوا جنوب مدينة غزة.

وأعلنت كذلك عن استهداف غرف قيادة الاحتلال في “محور نتساريم” بصواريخ “رجوم” قصيرة المدى من عيار 114 ملم، وقالت كذلك إنها استهدفت قوة إسرائيلية متحصنة داخل أحد المباني بقذيفة مضادة للأفراد وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح جنوب مدينة غزة.

وقالت إنها دكت القوات المتوغلة في منطقة جحر الديك وسط قطاع غزة بعدد من قذائف الهاون.

كما كانت قد أعلنت عن تمكن ناشطيها من قنص جنديين إسرائيليين وإصابتهم إصابة مباشرة في بلدة بني سهيلا شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع.

وأفادت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، عن قصف جنود وآليات العدو المتوغلين في محيط جنوب دير البلح وسط قطاع غزة، بقذائف الهاون النظامي “عيار 60”.

كذلك أعلنت عن استهداف قوات الاحتلال في “محور نتساريم” بقذائف الهاون.

وقالت ألوية الناصر صلاح الدين، إنها بالاشتراك مع كتائب الشهيد أبو علي مصطفى، قصفت موقع قيادة وسيطرة الاحتلال في “محور نتساريم” بقذائف الهاون من العيار الثقيل.