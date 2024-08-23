المقاومة تشتبك مع الاحتلال من مسافة صفر.. وإسرائيل تواجه أزمة “إنهاك الجنود” وقلة الاحتياط

غزة – “القدس العربي”:

نفذت فصائل المقاومة في قطاع غزة العديد من العمليات العسكرية، التي استهدفت فيها قوات الاحتلال في قطاع غزة، في الوقت الذي كشف فيه عن أزمة في داخل جيش الاحتلال، بسبب النقص الكبير في أعداد جنود الاحتياط.

وأعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس أن ناشطيها خاضوا “اشتباكات ضارية” مع قوات الاحتلال المتوغلة جنوب حي الزيتون في مدينة غزة، معلنة أنهم أوقعوا قتلى وجرحى في صفوف تلك القوات، وأن طائرة مروحية هبطت لإخلائهم.

وأعلنت كتائب القسام عن تمكن ناشطيها من استهداف دبابتين إسرائيليتين من نوع “ميركافا” بقذيفتي “الياسين 105” خلال تواجدهما في منطقة شمال مدينة خان يونس جنوب القطاع.

وتبنت استهداف دبابة إسرائيلية من نوع “ميركافا 4” بقذيفة “الياسين 105” قرب مفترق أبو سلطان في حي تل السلطان غربي مدينة رفح.

وقالت إن إحدى مجموعاتها العسكرية استهدفت قوة إسرائيلية متمركزة داخل مدرسة “كمال عدوان” في حي تل السلطان غربي مدينة رفح بقذيفة “TBG” مضادة للتحصينات، وإن أفراد المجموعة المسلحة اشتبكوا مع أفراد القوة الإسرائيلية المتمركزة داخل المدرسة، من مسافة صفر وأوقعوهم بين قتيل وجريح.

من جهتها أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، عن قصف مقر يتبع لقيادة الاحتلال في “محور نتساريم”، بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

وقالت كذلك إن ناشطيها قصفوا بقذائف الهاون جنود وآليات الاحتلال الصهيوني المتوغلين جنوب حي الزيتون في مدينة غزة، وإنهم خاضوا هناك “اشتباكات ضارية”.

وتبنت كذلك كتائب المجاهدين، قصف خط إمداد قوات الاحتلال في هذا المحور بعدة صواريخ من نوع (107).

وفي هجوم آخر أعلنت كتائب شهداء الأقصى، بمشاركة كتائب المجاهدين، قصف خط الإمداد في “محور نتساريم” بالصواريخ.

كما سمعت أصوات انفجارات وعمليات إطلاق نار كثيف، ناجمة عن اشتباكات بين المقاومة وقوات الاحتلال في مناطق تقع قرب “محور نتساريم”، وفي مدينة رفح جنوب القطاع.

وذكرت تقارير محلية أن طائرات إجلاء عسكرية إسرائيلية، هبطت أيضا في منطقة “محور نتساريم”.