المقاومة تضع خطة لإخفاء أماكن الأسرى الإسرائيليين قبل التبادل

غزة- “القدس العربي”:
قالت مصادر خاصة، إن هناك خطة وضعتها فصائل المقاومة الفلسطينية، بهدف التغطية والتمويه على عملية إخراج الأسرى الإسرائيليين
من مناطق إخفائهم في قطاع غزة.
وحسب المصادر فإن المقاومة التي تمكنت من الحفاظ على إخفاء الأسرى طوال الفترة الماضية، ستعمل على الاستمرار في إخفاء مناطق إخراجهم، قبل تسليمهم إلى مندوبي اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
ووفق الخطة الموضوعة، فإنه سيجري فقط الإعلان عن أسماء الأسرى الذين سيطلق سراحهم، دون تحديد منطقة الإفراج عنهم، إن كانت من شمال أو وسط او جنوب القطاع، وأن هذا الأمر سيجري إبلاغه للوسطاء ولطواقم الصليب الأحمر، بعد إتمام عملية إخراجهم من أماكن الأسر.
وستنسق فصائل المقاومة في غزة فيما بينها خلال الأيام المقبلة، حول كيفية إطلاق سراح الأسرى، خاصة وأن من بين الأسرى من هم في قبضة الجناح العسكري لحركة حماس كتائب القسام، وآخرون في قبضة فصائل أخرى منها سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي.
وينص الاتفاق المبرم بخصوص انجاز صفقة التبادل، أن يغادر الطيران الحربي الإسرائيلي بكافة أشكاله سماء قطاع غزة، لكن رغم ذلك وضعت المقاومة خطة التمويه، خشية من أي وسائل أخرى تستخدمها دولة الاحتلال لكشف أماكن الأسر.
الحذر الحذر من دخول العملاء وأي شيء من اجهزة التجسس في قوافل المساعدات.على المقاومة اخفاء وجوههم بالتجوال
لا تتقوا في من ستسلمون لهم انهم عملاء لاسرائيل وامريكا العالم كله ضدكم المسلمين والغير المسلمين طبعا ليس الشعوب واقصد الحكومات
نعم احذروا الجواسيس.
خذوا حذركم بألاف المرات.
بوركتم رافعي شرف العرب و المسلمين
لا نخاف عنكم فأنتم الاقوى دكاء في الحرب والسلم فأنتم العرب وانتم المسلمون وانتم المسيحيين وكل الطوائف بصفتي مغربي انا معكم قلبا وقالبا وما النصر الا بيد الله الله اكبر الله اكبر