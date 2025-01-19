المقاومة تضع خطة لإخفاء أماكن الأسرى الإسرائيليين قبل التبادل

غزة- “القدس العربي”:

قالت مصادر خاصة، إن هناك خطة وضعتها فصائل المقاومة الفلسطينية، بهدف التغطية والتمويه على عملية إخراج الأسرى الإسرائيليين من مناطق إخفائهم في قطاع غزة.

وحسب المصادر فإن المقاومة التي تمكنت من الحفاظ على إخفاء الأسرى طوال الفترة الماضية، ستعمل على الاستمرار في إخفاء مناطق إخراجهم، قبل تسليمهم إلى مندوبي اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

ووفق الخطة الموضوعة، فإنه سيجري فقط الإعلان عن أسماء الأسرى الذين سيطلق سراحهم، دون تحديد منطقة الإفراج عنهم، إن كانت من شمال أو وسط او جنوب القطاع، وأن هذا الأمر سيجري إبلاغه للوسطاء ولطواقم الصليب الأحمر، بعد إتمام عملية إخراجهم من أماكن الأسر.

وستنسق فصائل المقاومة في غزة فيما بينها خلال الأيام المقبلة، حول كيفية إطلاق سراح الأسرى، خاصة وأن من بين الأسرى من هم في قبضة الجناح العسكري لحركة حماس كتائب القسام، وآخرون في قبضة فصائل أخرى منها سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي.

وينص الاتفاق المبرم بخصوص انجاز صفقة التبادل، أن يغادر الطيران الحربي الإسرائيلي بكافة أشكاله سماء قطاع غزة، لكن رغم ذلك وضعت المقاومة خطة التمويه، خشية من أي وسائل أخرى تستخدمها دولة الاحتلال لكشف أماكن الأسر.