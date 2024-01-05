المقاومة تفجّر حقل ألغام في قوة إسرائيلية… وبلينكن يبدأ جولته من تركيا

غزة -«القدس العربي»: واصلت القوات الإسرائيلية، أمس الجمعة، هجماتها على سكان غزة، موقعة عددا من الشهداء. وفيما رصد موقع بريطاني شهادات مروعة عن إعدامات ميدانية سبق أن نفذها الاحتلال في القطاع، واصلت المقاومة عملياتها. واستهدفت غارة منزلا مأهولا بالسكان وسط غزة، ما أسفر عن استشهاد 6 وإصابة آخرين. كما واصل الاحتلال قصفه العنيف على مدينة خان يونس، حيث أكدت قناة “الجزيرة” أن 12 شهيدا سقطوا هناك.

وفي مخيم المغازي وسط القطاع، قُصف منزل لعائلة أبو هولي، ما أدى إلى وقوع عدد من الشهداء والجرحى، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”.

كما أطلقت طائرات الاحتلال المسيّرة الرصاص صوب نازحين قرب مدخل قرية المصدر وسط القطاع.

ووفق وزارة الصحة في القطاع، فقد ارتفعت حصيلة الضحايا منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى “22 ألفا و600 شهيد و57 ألفا و910 مصابين”.

وقالت في بيان إن “قوات الاحتلال ارتكبت 15 مجزرة بحق العائلات راح ضحيتها 162 شهيدا و296 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية”.

وبالتوازي، نشر موقع “ميدل إيست آي”، تقريرا عن الإعدامات الميدانية، مشيرا إلى أن الجنود الإسرائيليين يطلقون النار على الفلسطينيين من مسافة قريبة، ويقتلونهم أمام عائلاتهم.

وأشار في التقرير الذي ترجمه موقع قناة “الجزيرة” إلى حكاية مؤمن رائد الخالدي الذي ظل 3 أيام بلا حركة، بالرغم من إصابته، بين جثث أفراد عائلته الذين قتلوا، متظاهرا بالموت لحماية نفسه من أن يلقى مصير أسرته. في الموازاة، حذرت كتائب عز الدين القسّام، الجناح المسلح لحركة “حماس”، أمس الجمعة، عائلات الجنود الإسرائيليين المحتجزين لديها، من أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، “لا يأبه بموت” أبنائهم، داعية إياهم الى “عدم الوثوق به”.

وقالت في رسالة مصورة، نشرها المكتب الإعلامي لـ “القسّام”، على منصة “تليغرام”:”إلى عائلات الجنود الأسرى احذروا، نتنياهو لا يأبه بموت كل الجنود الأسرى، لأن شقيقه يوناتان، قُتل في محاولة لتحرير الأسرى”.

وأضافت: “(نتنياهو) يقول لكم بشكل واضح ذوقوا ما ذُقت بموت أخي. لا تثقوا به”.

كذلك أعلنت “القسّام” أن مقاتليها فجروا حقل ألغام في قوة إسرائيلية راجلة من 7 جنود وأوقعوهم بين قتيل وجريح في خزاعة شرق خان يونس.

كما أشارت إلى أنها استهدفت بعبوات مضادة للأفراد “قوة صهيونية راجلة” في منزل في الزنة شرق خان يونس “وأوقعناهم بين قتيل وجريح”، فضلا عن استهدافها بقذيفة “الياسين 105” جرافة إسرائيلية في بلدة خزاعة.

إلى ذلك، نقلت صحيفة “هآرتس” عن بيانات للجيش الإسرائيلي أن 15 جنديا أصيبوا خلال الـ24 ساعة الماضية في معارك غزة، جراح 3 منهم خطيرة.

كما أفادت تقديرات بارتفاع عدد الجنود الإسرائيليين المصابين بإعاقات في هذه الحرب إلى أكثر من 12 ألفا.

سياسيا، وصل وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن إلى إسطنبول، محطته الأولى ضمن جولة في الشرق الأوسط.

وإضافة إلى تركيا واليونان، سيزور بلينكن خمس دول عربية، فضلا عن إسرائيل والضفة الغربية في إطار هذه الجولة الرابعة في المنطقة منذ اندلاع الحرب على غزة.

وسيعقد محادثات في اسطنبول السبت مع نظيره التركي هاكان فيدان والرئيس رجب طيب أردوغان، أحد أشد المنتقدين لدعم الولايات المتحدة لإسرائيل في حربها على غزة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر للصحافيين “لا نتوقع أن تكون كل المحادثات خلال هذه الرحلة سهلة. من الواضح أن هناك قضايا صعبة تواجه المنطقة وخيارات صعبة أمامنا”.

وبالتزامن مع وصوله إسطنبول، دعا رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” إسماعيل هنية، بلينكن، إلى “التركيز” على إنهاء العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.