المقاومة تقصف تل أبيب في ذكرى 7 أكتوبر… والاحتلال يقتل أكثر من 65 في غزة

غزة – «القدس العربي»: جاء قصف الفصائل الفلسطينية، لتل أبيب، تزامنا مع الذكرى السنوية الأولى لعملية «طوفان الأقصى»، والعدوان على غزة، ليؤكد أن الاحتلال فشل، بعد عام من الحرب ضد القطاع، بالقضاء على المقاومة التي أكدت، استعدادها لحرب استنزاف طويلة، ضد الجيش الإسرائيلي الذي يعوض عجزه العسكري بارتكاب المجازر، حيث سقط، أمس الإثنين، أكثر من 65 شهيدا بقصف على عدة مناطق.

وأكدت مصادر طبية لـ»الجزيرة» أن عدد شهداء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة وصل إلى 66 شهيدا. وتوزعت المجازر في عدة مناطق، خصوصا في جباليا التي تتعرض لهجوم بري منذ يومين أسفر عن تهجير آلاف العائلات.

في حين أعلنت كتائب «القسام» الجناح العسكري لحركة «حماس»، عن إطلاق رشقة صاروخية في ذكرى السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، على مدينة تل أبيب، في الوقت الذي شهدت فيه هجماتها ضد قوات الاحتلال المتوغلة في القطاع، تصعيدا ميدانيا.

وأعلنت «القسام» عن قصف «عمق الاحتلال» مدينة تل أبيب برشقة صاروخية من نوع «مقادمة «M90».

وقالت إن هذه الرشقة التي أطلقت في ذكرى السابع من أكتوبر تأتي «ضمن معركة الاستنزاف المستمرة، ورداً على المجازر الصهيونية بحق المدنيين والتهجير المتعمد لأبناء شعبنا».

ودوت صفارات الإنذار في مدينة تل أبيب والمناطق المحيطة بها، جراء إطلاق هذه الرشقة.

وذكرت تقارير عبرية بأن عددا من الصواريخ سقط على منطقة حولون جنوبي تل أبيب.

وقد أظهرت لقطات مصورة قصيرة تصاعد دخان من إحدى المناطق في المدينة، بعد سقوط أحد الصواريخ، وأن الهجوم أسفر عن وقوع إصابات.

في الموازاة، أكد أشخاص على اتصال مع يحيى السنوار، زعيم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) أن الأخير غير نادم على هجمات السابع من أكتوبر/ تشرين الأول.

وقال أربعة مسؤولين فلسطينيين ومصدران من حكومات في الشرق الأوسط لـ»رويترز»، إن السنوار (62 عاما)، العقل المدبر للهجمات التي شنتها «حماس» على جنوب إسرائيل، لا يرى إلا الكفاح المسلح سبيلا لفرض قيام دولة فلسطينية.

كما بين أبو عبيدة، الناطق باسم كتائب «القسام» أن عملية طوفان الأقصى كانت الضربة الاستباقية الأكثر احترافية ونجاحاً في العصر الحديث، وفيما شدد على أن كتائب «القسام» تواصل القتال»، مشيراً إلى «سقوط الآلاف من جنود العدو قتلى وجرحى».

وزاد أن «القسام» مستعدة لحرب استنزاف طويلة مع الاحتلال.

كما تطرق إلى أوضاع الأسرى الإسرائيليين، لافتا إلى أن المخاطر عليهم «تتعاظم يوما بعد يوم».

وقال «حرصنا منذ اليوم الأول على حماية الأسرى لدينا والحفاظ عليهم».

وأضاف: «لدينا تعليمات أنه إذا تعرض الأسرى للخطر أو لاشتباكات قريبة يتم نقلهم إلى أماكن أخرى أكثر أمنا». ولكنه شدد على أن هؤلاء الأسرى يواجهون وضعا صعبا ويتعرضون لتقاطع النيران «وربما لنيران العدو نفسه».