المقاومة تكبّد جيش الاحتلال خسائر في غزة… وكاتس: يوم عصيب

غزة ـ «القدس العربي» ووكالات: نفذت قوات الاحتلال العديد من الهجمات الدامية على قطاع غزة، وتعمّدت قصف خيام النازحين، كما شنّت غارات جوية على شكل “أحزمة نارية” على المناطق التي هددت سكانها بالنزوح القسري، في وقت طالب فيه جهاز الدفاع المدني بـ”هدنة إنسانية” عاجلة، وسط تحذيرات الأمم المتحدة من توقف “شريان الحياة” في غزة.

وقالت وكالة “الأناضول” إن 71 فلسطينيا استشهدوا بينهم أطفال ونساء و24 من منتظري المساعدات، وأصيب عشرات آخرون، منذ فجر أمس الجمعة، جراء هجمات إسرائيلية متفرقة على قطاع غزة بالقصف وإطلاق النار.

وادعى الجيش الإسرائيلي، الجمعة، أنه بات “يسيطر عملياتيا” على نحو 65 في المئة من مساحة قطاع غزة.

ويأتي ذلك في ظل مصاعب يواجهها جيش الاحتلال في القطاع بسبب تصدي الفصائل الفلسطينية لتوغلاته، ما أدى إلى مقتل 33 من عسكرييه منذ استئناف الحرب في غزة في 18 آذار/ مارس الماضي، وفق ما أفادت به إذاعة الجيش الإسرائيلي، الجمعة.

وأقرّ الجيش الإسرائيلي الجمعة بمقتل اثنين من جنوده وإصابة 2 بجروح خطيرة، في معركتين في جنوب وشمال القطاع.

ووصف وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، هذا اليوم بأنه “عصيب”.

وكانت “كتائب الشهيد عزّ الدين القسّام”، الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”، أعلنت عن استهداف دبابة إسرائيلية من نوع “ميركفاه” بقذيفة “الياسين 105” شرق حي التفاح في مدينة غزة، وقالت إنها استهدفت موقع قيادة وسيطرة للاحتلال شرق الحي بثلاث قذائف هاون.

وعرضت “سرايا القدس”، الذراع العسكرية لحركة “الجهاد الإسلامي”، في بلاغ وزعته على حسابها على “تليغرام”، “مشاهد من العملية النوعية المركبة” شرق حي الشجاعية، استُهدفت فيها جنود وآليات العدو والمنازل التي تحصنت بها القوات، وجرى الاشتباك معهم من مسافة قريبة.

ونقلت عن قائد العملية قوله: “جنود العدو افتقدوا في هذه العملية القدرة على المبادرة ورد الفعل، واكتفوا بالهروب والصراخ، ولم يُطلقوا النار تجاه مقاتلينا”.

وأضاف: “عاينّا جثثًا متفحمة لجنود وضباط العدو، والعدو كالعادة يكذب ويتستر على خسائره في الميدان”.

كما أعلنت فصائل أخرى من بينها “قوات الشهيد عمر القاسم” و”ألوية الناصر” و”كتائب شهداء الأقصى”، عن سلسلة عمليات.

إنسانيًا، ناشد الناطق باسم الدفاع المدني في قطاع غزة، محمود بصل، الوسطاء والمجتمع الدولي العمل على إعلان “هدنة إنسانية فورية وشاملة” إلى حين التوصل إلى اتفاق.

وأعلنت بلدية غزة عن تقليص الخدمات الأساسية، وقالت إن استمرار أزمة النزوح وقلة الإمكانيات يُفاقمان الكارثة الإنسانية التي تعيشها المدينة، ويزيدان من حالة العطش الشديد، والأزمة الصحية والبيئية.