المقاومة تنفذ عمليات فدائية من نقطة صفر والاحتلال يقر بمقتل أحد الجنود- (فيديو)

غزة- “القدس العربي”:

نفذت فصائل المقاومة الفلسطينية العديد من العمليات المسلحة، استهدفت فيها قوات الاحتلال في عدة مناطق في قطاع غزة.

وأعلنت “كتائب القسام” الذراع العسكري لحركة حماس، تمكنها من استهداف غرف قيادة الاحتلال في “محور نتساريم” بصواريخ “رجوم” قصيرة المدى.

كما أعلنت عن استهداف ناقلة جند إسرائيلية، حولها عدد من جنود الاحتلال بقذيفة “الياسين 105” وإيقاعهم بين قتيل وجريح في حي تل الهوا جنوب مدينة غزة، كذلك قالت إنها استهدفت تلك القوات المتوغلة في ذلك الحي بقذائف الهاون.

وأعلنت أيضا أنها قامت بدك قوات الاحتلال المتوغلة شمال جحر الديك وسط القطاع بقذائف الهاون. كذلك أعلنت عن استهداف مقر قيادة الاحتلال في منطقة الغوافير شرق بلدة القرارة في مدينة خان يونس بقذائف الهاون.

وكانت كتائب القسام، أعلنت السبت عن تمكن ناشطيها من الاشتباك مع قوة إسرائيلية راجلة بالأسلحة الرشاشة والقنابل اليدوية وأوقعوهم بين قتيل وجريح، وقالت إنه فور وصول قوات النجدة للمكان استهدفهم نشطاء المقاومة بقذيفة “TBG” مضادة للأفراد واشتبكوا معها بالأسلحة الرشاشة، وأوقعتهم أيضًا بين قتيل وجريح في حي تل الهوى جنوب مدينة غزة.

وفي السياق، أعلنت كتائب الشهيد عمر القاسم الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية، بالاشتراك مع سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي عن قصف تحشدات الاحتلال في “محور نتساريم” بقذائف الهاون.

كما قصفت سرايا القدس، جنود الاحتلال الإسرائيلي في حي تل الهوا بوابل من قذائف الهاون النظامي، “عيار 60”. وقالت إنها قصفت بوابل من قذائف الهاون جنود وآليات الاحتلال المتوغلين في محيط دوار العلم شرقي خان يونس، فيما قصفت تجمعاً لآليات وجنود المتوغلين في حي العبادلة وسط منطقة القرارة شمالي شرقي المدينة بوابل من نفس القذائف.

كما أعلنت كتائب شهداء الأقصى، عن قصف حشودات لآليات جيش الاحتلال بقذائف الهاون في محور التقدم شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

"اللهم في سبيلك وابتغاء مرضاتك ونصرة لدينك".. عــاجــل | كتائب القسام تبث مشاهد من تصدي مجاهديها لجنود وآليات الاحتلال في محور التوغل شرق مدينة خانيونس جنوب القطاع.#طوفان_الأقصى pic.twitter.com/1aQMsmtHBu — رضوان الأخرس (@rdooan) July 28, 2024

وكانت مصادر عبرية أعلنت ليل السبت، عن مقتل الجندي يوناتان غرينبلات، متأثراً بإصابته بقذيفة مضادة للدروع أطلقتها المقاومة تجاه مبنى تحصن به جنود الاحتلال في رفح جنوب قطاع غزة قبل أيام.

وذكرت تقارير عبرية أيضا، عن إصابة عدد من الجنود وإجلائهم عبر مروحية عسكرية بفعل حدث أمني في خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وبذلك، يرتفع عدد الجنود الإسرائيليين القتلى منذ بداية الحرب على غزة إلى 689 جنديا وضابطاً، بالإضافة لوقوع أكثر 4222 مصابا، وفق المعطيات التي يعلنها جيش الاحتلال.