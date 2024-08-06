المقاومة تنفذ عمليات فدائية وتدمر آليات لجيش الاحتلال في غزة

غزة – “القدس العربي”:

نفذت المقاومة الفلسطينية العديد من العمليات الفدائية، أدت إلى إيقاع خسائر في صفوف قوات الاحتلال المتوغلة في قطاع غزة.

وأعلنت كتائب القسام الجناح أن مجموعاتها المسلحة قصفت تجمعات قوات الاحتلال المتوغلة في حي تل السلطان غرب مدينة رفح، بوابل من قذائف الهاون.

كما قالت إن ناشطيها تمكنوا من تفجير “نفق مفخخ” في قوة إسرائيلية شرق مدينة رفح جنوب القطاع.

كذلك أعلنت كتائب القسام عن استهداف الآليات العسكرية المتوغلة في حي تل السلطان غرب مدينة رفح، وقالت إن ناشطيها هناك استهدفوا دبابة من نوع “ميركفاه” بقذائف “الياسين 105″، كما استهدفوا ناقلة بعبوة متفجرة.

من جهتها قالت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، إنها قصفت قوات الاحتلال المتواجدة في منطقة “محور نتساريم” بقذائف الهاون.

وقالت أيضا إن ناشطيها قصفوا تموضعات لجنود وآليات الاحتلال في محاور التقدم ومحيط معبر رفح بوابل من قذائف الهاون من العيار الثقيل.

وأعلنت قوات عمر القاسم الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية، وكتائب شهداء الأقصى، استهداف خط إمداد قوات الاحتلال في “محور نتساريم”، بقذائف الهاون من العيار الثقيل.