المقاومة تنفذ عمليات فدائية.. ومروحيات إسرائيلية تقوم بإجلاء جنود من خان يونس

غزة- “القدس العربي”: نفذت فصائل المقاومة الفلسطينية عدة عمليات مسلحة استهدفت فيها قوات الاحتلال المتوغلة في قطاع غزة، والثكنات العسكرية القريبة من الحدود.

وأطلقت “كتائب القسام”، الجناح العسكري لحركة “حماس”، قذيفة مضادة للدروع على قوة إسرائيلية راجلة مكونة من 10 جنود، خلال تواجدها في محيط الكلية الجامعية في حي تل الهوا، جنوب مدينة غزة.

وقالت “سرايا القدس”، الجناح العسكري لحركة “الجهاد الإسلامي”، إنها قصفت بوابل من قذائف الهاون، تجمعاً لآليات الاحتلال وجنوده المتوغلين في منطقة المطاحن، شمال مدينة خان يونس، وكذلك استهداف قوات الاحتلال المتوغلة في بلدة القرارة بقذائف الهاون.

وأعلنت أيضاً استهداف مقر قيادة وسيطرة جيش الاحتلال في منطقة تبة الـ 86، شمال شرق خان يونس.

كما أعلنت “كتائب شهداء الأقصى” التابعة لحركة “فتح” عن قيامها بقصف قوات الاحتلال وآلياتهم المتوغلة في محيط الكلية الجامعية في حيّ تل الهوا، بوابل من قذائف الهاون.

وأعلنت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى، الجناح العسكري لـ “الجبهة الشعبية”، عن قصف مجمع أشكول، ومستوطنة نير عوز بصاروخ عيار 107، ردًا على جرائم الاحتلال.

وجاء ذلك في وقت سمعت فيه أصوات اشتباكات ضارية بين نشطاء المقاومة وقوات الاحتلال في محيط مدينة حمد السكنية، شمال غرب مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

وحسب شهود قريبين من المنطقة، فإن طائرة مروحية إسرائيلية نفذت عملية إجلاء لجنود إسرائيليين، سقطوا في تلك الاشتباكات.