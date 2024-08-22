المقاومة تنفذ عمليات مسلحة وتدمر دبابات وتوقع جنود الاحتلال في كمائن متفجرة.. وقائد فصيل يطالبهم بالتمرد والفرار- (فيديو)

غزة- “القدس العربي”:

نفذت فصائل المقاومة الفلسطينية عدة عمليات فدائية، استهدفت فيها قوات الاحتلال التي تواصل الحرب على قطاع غزة، وأعلنت عن تدمير دبابات وإيقاع قوات متوغلة في كمائن متفجرة.

وأعلنت “كتائب القسام” الجناح العسكري لحركة “حماس”، استهداف دبابة إسرائيلية من نوع “ميركفاه” بقذيفة “الياسين 105″، خلال توغلها في منطقة تقع شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة

كما أعلنت الاستيلاء على طائرة مسيرة من نوع “Evo Max” خلال قيامها بمهام استخبارية شمال غربي مخيم النصيرات وسط القطاع.

شاهد.. الاستيلاء على طائرة مسيرة من نوع "Evo Max" خلال قيامها بمهام استخبارية شمال غرب مخيم النصيرات وسط القطاع #طوفات_الاقصى#لبنان#محور_فيلادلفيا#كتائب_القسام pic.twitter.com/djct0MTUar — اخبار اليوم (@BASHER7766) August 21, 2024

وأعلنت كتائب القسام عن تمكن ناشطيها أيضا من استهداف دبابتين من نوع “ميركافا” بقذيفتي “الياسين 105” غربي مدينة حمد شمالي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

🚨 بيان #كتائب_القسام 🔻بعد عودتهم من خطوط القتال.. أكد مجاهدونا تفجير عين نفق فخخت مسبقًا بعبوة في قوة صهيونية تقدمت للمكان وإيقاعهم بين قتيل وجريح غرب منطقة "الحاووزين" غرب مدينة حمد. 🔻 إستهداف دبابة من نوع "ميركفاه" بقذيفة "الياسين 105" شرق مدينة دير البلح .#طوفان_الأقصى pic.twitter.com/joKHiJzxOW — masRy 🇵🇸✌️ (@elkahtanyy) August 21, 2024

وقالت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، إنها قصفت بقذائف الهاون من العيار الثقيل مقرا يتبع لقيادة العدو في “محور نتساريم”

كما أعلنت كتائب شهداء الأقصى، بالاشتراك مع كتائب المجاهدين، عن قصف قوات الاحتلال المتوغلة شرق مدينة دير البلح، بقذائف الهاون.

وفي السياق، قالت قوات عمر القاسم الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية، إنها أوقعت إحدى دوريات الاحتلال الإسرائيلي في كمين محكم في محيط حي السلام شرق مدينة رفح، حيث فجرت بين عناصرها عبوة ناسفة من العيار الثقيل، كما أمطرت عناصرها في الوقت نفسه بالرصاص، ما أدى إلى وقوع كامل أفراد الدورية المعادية بين قتيل وجريح.

وقالت إن مقاتليها قاموا بالاشتراك مع مقاتلي سرايا القدس ومقاتلي كتائب شهداء الأقصى، بدك مواقع الاحتلال وخط إمداده “محور نتساريم”، بقذائف الهاون من العيار الثقيل، وقالت إن القذائف “أصابت أهدافها”.

وقال أبو خالد مسؤول الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية في تصريح صحافي “إن تهديدات العدو على لسان الفاشي نتنياهو بالقضاء على المقاومة، ما هي إلا فقاعات هواء، لا يصدقها حتى جنوده الذين يتهربون من مواجهة مقاتلينا في قطاع غزة، بعدما انهارت معنوياتهم إلى نقطة الصفر”.

وطالب جنود الاحتلال وضباطه بـ”التمرد على قيادتهم، والفرار من أرض المعركة، حفاظاً على حياتهم حتى لا يصيبهم ما أصاب أقرانهم من موت أو إعاقة دائمة أو حالات اكتئاب انتحاري”.