المقاومة تنفذ عمليات هجومية والاحتلال يقر بمقتل جندي وإصابة قائد “كتيبة نحشون”

غزة- “القدس العربي”:

نفذت فصائل المقاومة الفلسطينية عدة عمليات مسلحة، استهدفت فيها قوات الاحتلال المتوغلة في قطاع غزة، فيما أعلن جيش الاحتلال عن مقتل جندي وإصابة ضابط بجراح خلال العمليات العسكرية شمالي القطاع.

وأعلنت كتائب شهداء الأقصى، قصف تجمع لجنود وآليات الاحتلال المتوغلة في محيط نادي خدمات جباليا بقذائف الهاون.

كما أعلنت كتائب المجاهدين، عن تمكن ناشطيها من تفجير عبوة ناسفة من نوع “حميم” شديدة الانفجار في دبابة “ميركافاه” إسرائيلية، خلال وجودها في حي القصاصيب وسط مخيّم جباليا.

وعرضت “سرايا القدس” مشاهد من استهدافها بالاشتراك مع قوات الشهيد عمر القاسم، تحشدات الاحتلال في منطقة الإدارة المدنية ومنطقة النادي في مخيم جباليا، و”محور نتساريم” بقذائف الهاون.

وأعلنت عن قصف حشود لجيش الاحتلال في منطقة جحر الديك على الحدود الشرقية الفاصلة بين مدينة غزة ومنطقة الوسط، بعدد من قذائف الهاون، كما قالت إن ناشطيها سيطروا في مهام منفصلة، على ثلاث طائرات إسرائيلية بدون طيار خلال تنفيذها مهام استخبارية في سماء مدينة خان يونس.

وقالت قوات عمر القاسم، إنها استهدفت بقذائف الهاون من العيار الثقيل، موقع تجمعات الاحتلال في حارة أبو محارب، في دير البلح، وأكدت أن “القذائف أصابت أهدافها، وألحقت بالعدو خسائر فادحة”.

وفي السياق، سُمع دوي انفجارات عالية وعمليات إطلاق نار وقذائف مضادة للدروع في مناطق عمليات التوغل البري شمالي قطاع غزة.

هذا وقد أعلن جيش الاحتلال عن مقتل جندي، وإصابة ضابط آخر كبير بجراح خطيرة في معارك وقعت بمنطقة جباليا.

وحسب متحدث عسكري باسم جيش الاحتلال، فإن الجندي يدعى روي ساسون (21 عاما)، وقتل خلال مواجهة من مسافة قريبة في جباليا، وقال إنه في ذات الحادث أصيب قائد “كتيبة نحشون 90” بجروح خطيرة.

وحسب الأرقام الإسرائيلية، فقد قتل منذ بدء الحرب على غزة 800 ضابط وجندي، بينهم 28 قتلوا خلال العملية العسكرية المستمرة في شمال قطاع غزة.