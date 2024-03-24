سياسة | عربي | العراق

المقاومة في العراق تعلن استهداف وزارة الدفاع الإسرائيلية

منذ ساعة واحدة

حجم الخط
0

بغداد: أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق في ساعة مبكرة من صباح الأحد استهداف مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية بطائرات مسيرة.

وجاء في بيان للمقاومة عبر تلغرام” استهدف مجاهدو المقاومة الاسلامية في العراق فجر اليوم الاحد الموافق 24 -3- 2024 ، بواسطة الطيران المسيّر ، مبنى مقر وزارة دفاع الكيان الصهيوني بأراضينا المحتلة”.

وتابع البيان “وتأتي هذه العملية النوعية في هذه الليالي المباركة لتؤكد استمرارنا بدك معاقل الاعداء واستكمالنا للمرحلة الثانية لعمليات مقاومة الاحتلال، التي ستتصاعد خلال شهر رمضان المبارك، نصرةً لاهلنا في غزة، وردًا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين الفلسطينيين العزّل”، وفقا لنص البيان.

ولم ترد اي تقارير من إسرائيل بشأن هذا الهجوم أو ما إذا كانت تلك المسيرات وصلت إلى وجهتها أم لا.

(د ب أ)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

مسؤول إسرائيلي: مقترح أمريكي يتعلق بالأسرى والرهائن في محادثات هدنة غزة
منذ 18 دقيقة
واشنطن: الحوثيون أطلقوا صواريخ على ناقلة نفط صينية في البحر الأحمر
منذ ساعتين
شهادات من مستشفى “الشفاء”: قوات الاحتلال تغتصب النساء وتحرق عائلات- (فيديو)
منذ ساعتين
غزة: ارتفاع حصيلة شهداء الحرب إلى 31 ألفا و819
19 - مارس - 2024

اشترك في قائمتنا البريدية