المقاومة في غزة تتصدى بالقذائف وبنادق القنص لقوات الاحتلال وتقتل جندياً من “المظليين”

غزة- “القدس العربي”: نفذت فصائل المقاومة الفلسطينية عدة عمليات مسلحة أدت إلى إيقاع خسائر في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي، الذي أقرّ بمقتل أحد جنوده.

وأعلنت “كتائب القسام”، الجناح العسكري لحركة “حماس”، عن قصف قوات الاحتلال المتوغلة في مخيم يبنا بمدينة رفح، بوابل من قذائف الهاون.

وأعلنت كذلك عن استهداف ناقلة جند إسرائيلية بقذيفة “الياسين 105” في منطقة “زلاطة” شرق مدينة رفح جنوب القطاع

كما تبنت تفجير عبوة أرضية شديدة الانفجار بقوة إسرائيلية راجلة في حي النهضة، شرق مدينة رفح.

وقالت إن ناشطيها تمكّنوا، بالاشتراك مع ناشطي “سرايا القدس”، الجناح العسكري لحركة “الجهاد الإسلامي”، من قنص جندي إسرائيلي وإصابته إصابة قاتلة ببندقية “الغول”، في منطقة الزنة شرق مدينة خان يونس.

وأعلنت كذلك عن استهداف موضع لجنود وآليات الاحتلال في منطقة الزنّة شرقي خان يونس، بوابل من قذائف الهاون.

وقالت إنها استهدفت تجمعاً لآليات وجنود الاحتلال في حي أبو هدّاف شمالي شرقي مدينة خان يونس.

وفي عملية أخرى، استهدفت “السرايا” جنود وآليات الاحتلال شمالي شرقي مدينة خان يونس، بوابل من قذائف الهاون.

وأعلنت قوات الشهيد عمر القاسم، الجناح العسكري لـ “الجبهة الديمقراطية”، عن استهداف تجمع لقوات الاحتلال المتمركزة شمال شرق القرارة بقذائف الهاون.

وقالت كتائب “شهداء الأقصى” إنها تمكّنت من تفجير عبوة أرضية شديدة الانفجار بقوة إسرائيلية شرق مدينة رفح.

وأعلن جيش الاحتلال عن مقتل الرقيب عومر جينزبرج ( 19عاماً)، وقال إنه يخدم في الكتيبة 101 من لواء المظليين، في معركة جنوب قطاع غزة.

كذلك قرر جيش الاحتلال الإسرائيلي، صبيحة الإثنين، اعتبار مناطق واسعة من غلاف غزة “مناطق عسكرية مغلقة”.

وأرجع السبب إلى أنه جاء بناء على تقييم الوضع، حيث وقّع قائد المنطقة الجنوبية على أمر بإغلاق عدة مناطق في غلاف غزة، ومنع الوصول إليها دون تنسيق مسبق.

وشمل القرار مناطق معبر إيرز، وياد مردخاي، ومفرق شعار هنيغف، ومفترق نتيفوت، وناحال عوز، وتقاطع شارع 234، ومنطقة ناحال أشكول من مفرق رعيم ومفترق أوريم حتى السياج.