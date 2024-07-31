المقاومة في غزة تنفذ هجمات نوعية وتقنص جنودا للاحتلال في مناطق التوغل

غزة – “القدس العربي”:

أعلنت فصائل المقاومة عن تنفيذ عدة عمليات فدائية، استهدفت فيها قوات الاحتلال المتوغلة في قطاع غزة.

وأعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، عن تمكن ناشطيها من الإجهاز على جندي إسرائيلي، واستهداف دبابة ميركافا بمخيم الشابورة في رفح.

وقالت إنها قصفت بالاشتراك مع سرايا القدس الجناح العسكري للجهاد الإسلامي منطقة العملية بعدد من قذائف الهاون.

وذكرت أيضا أنه خلال كمين مركب تمكن ناشطوها من الاشتباك مع قوة متحصنة داخل أحد المنازل في مخيم الشابورة بمدينة رفح من مسافة الصفر وإيقاعها بين قتيل وجريح.

كما أعلنت عن استهداف دبابة من نوع “ميركفاه” بقذيفة “الياسين 105” في محور التوغل في مدينة رفح.

وأعلنت أيضا سرايا القدس عن قصفها بوابل من قذائف الهاون تحشدات الاحتلال محيط مسجد البراء في حي تل الهوا بمدينة غزة.

وأعلنت أنها استهدفت أيضا بوابل من قذائف الهاون، مقرّ قيادة عمليات جيش الاحتلال، شرقي مدينة خان يونس.

وقالت إنها أيضا استهدفت تجمعات وجنود الاحتلال في محور القتال في حي تل الهوا، جنوبي غربي مدينة غزة.

وكانت السرايا أعلنت أيضا أنها تمكنت من قنص جندي إسرائيلي في محور القتال في حي تل الهوا، جنوبي غربي مدينة غزة.