سياسة | عربي | فلسطين

المقاومة في غزة تنفذ هجمات نوعية وتقنص جنودا للاحتلال في مناطق التوغل

منذ ساعة واحدة

حجم الخط
0

غزة – “القدس العربي”:

أعلنت فصائل المقاومة عن تنفيذ عدة عمليات فدائية، استهدفت فيها قوات الاحتلال المتوغلة في قطاع غزة.

وأعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، عن تمكن ناشطيها من الإجهاز على جندي إسرائيلي، واستهداف دبابة ميركافا بمخيم الشابورة في رفح.

وقالت إنها قصفت بالاشتراك مع سرايا القدس الجناح العسكري للجهاد الإسلامي منطقة العملية بعدد من قذائف الهاون.

وذكرت أيضا أنه خلال كمين مركب تمكن ناشطوها من الاشتباك مع قوة متحصنة داخل أحد المنازل في مخيم الشابورة بمدينة رفح من مسافة الصفر وإيقاعها بين قتيل وجريح.

كما أعلنت عن استهداف دبابة من نوع “ميركفاه” بقذيفة “الياسين 105” في محور التوغل في مدينة رفح.

وأعلنت أيضا سرايا القدس عن قصفها بوابل من قذائف الهاون تحشدات الاحتلال محيط مسجد البراء في حي تل الهوا بمدينة غزة.

وأعلنت أنها استهدفت أيضا بوابل من قذائف الهاون، مقرّ قيادة عمليات جيش الاحتلال، شرقي مدينة خان يونس.

وقالت إنها أيضا استهدفت تجمعات وجنود الاحتلال في محور القتال في حي تل الهوا، جنوبي غربي مدينة غزة.

وكانت السرايا أعلنت أيضا أنها تمكنت من قنص جندي إسرائيلي في محور القتال في حي تل الهوا، جنوبي غربي مدينة غزة.

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

جيش الاحتلال يرتكب مجازر دامية في غزة.. قصف جوي ومدفعي عنيف يستهدف عدة مناطق ويوقع عشرات الضحايا
منذ 24 دقيقة
عشرات الجثث في خان يونس بعد الانسحاب.. وجيش الاحتلال يشن غارات دامية ويستهدف كنيسة
30 - يوليو - 2024
نيويورك تايمز: مساعدون في الكونغرس أقاموا قناة معارضة خلفية للتعبير عن دعم فلسطين ومخالفة رؤسائهم
30 - يوليو - 2024
الجيش الإسرائيلي يعدم فلسطينيا من ذوي الإعاقة في منزله بخان يونس
30 - يوليو - 2024

اشترك في قائمتنا البريدية