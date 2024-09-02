المقرّرة الأممية ألبانيز تحذر من امتداد “العنف الإبادي الإسرائيلي” إلى الضفة

جنيف: حذّرت مقرّرة الأمم المتحدة الخاصّة في الأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيز، الإثنين، من امتداد “العنف الإبادي الإسرائيلي” في غزة إلى الضفة الغربية المحتلة.

ولطالما اتهمت الخبيرة الإيطالية المستقلة التي فوضها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ولكنها لا تتحدث باسم المنظمة، إسرائيل بارتكاب “إبادة جماعية” بحق الفلسطينيين في غزة.

وقالت في بيان جديد “إن العنف الإبادي الذي ترتكبه إسرائيل قد يتجاوز غزة ويمتد إلى جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة”.

وأوضحت أن “الفصل العنصري الإسرائيلي يستهدف غزة والضفة الغربية، في إطار عملية شاملة للتصفية والإحلال والتوسع”.

واعتبرت ألبانيز أن “الإفلات من العقاب الممنوح لإسرائيل منذ فترة طويلة أتاح نزع الطابع الفلسطيني” عن الأراضي المحتلة، و”جعل الفلسطينيين تحت رحمة القوى التي تسعى إلى القضاء عليهم كمجموعة وطنية”.

ودعت المجتمع الدولي إلى “بذل كل ما في وسعه لوضع حد فوري لخطر الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني” و”في نهاية المطاف، وضع حد لاستيطان الأراضي الفلسطينية من قبل إسرائيل”.

وتسبّبت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة باستشهاد ما لا يقل عن 40786 شخصا، وفقا لآخر أرقام وزارة الصحة الفلسطينية. وتؤكد الأمم المتحدة أن غالبية الشهداء هم من النساء والأطفال.

(وكالات)