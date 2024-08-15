المكافآت تنهال على أبطال الجزائر في أولمبياد باريس- (صور)

الجزائر: تتوالى المكافآت على أبطال الجزائر الذين توجوا بالميداليات في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، التي اختتمت الأحد الماضي.

وأقامت شركة سوناطراك، اليوم الأربعاء، حفلا تكريميا على شرف الرياضيين الذين تألقوا ورفعوا عاليا الراية الجزائرية خلال دورة الألعاب الأولمبية.

وتم خلال هذا الحفل الذي أشرف عليه الرئيس التنفيذي لشركة سوناطراك، رشيد حشيشي، تهنئة الرياضيين كايليا نمور، وإيمان خليف، وجمال سجاتي، وتكريمهم على أدائهم الاستثنائي الذي أثار الإعجاب وكان مصدر فخر واعتزاز لكل الجزائريين.

وحصل كل من الرياضيين الثلاثة على مكافأة بقيمة تصل إلى نحو 30 ألف دولار (400 مليون سنتيم).

وكشف حشيشي، أن الشركة سترافق وتدعم نمور وخليف وسجاتي، طيلة العهدة الأولمبية القادمة، مما سيمكنهم من الاستفادة من الرعاية في تحضيراتهم استعدادا للمسابقات الدولية المقبلة.

كان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، استقبل في وقت سابق الرياضيين الثلاثة وكرمهم بأرفع الأوسمة.

وبموجب المرسوم التنفيذي رقم 132-23 المؤرخ في 18 أذار/ مارس 2023، ستتحصل كايليا نمور على نحو 35 ألف دولار، نظير حصولها على الذهبية والمركز الخامس في نهائي الفردي، فيما ستحصل إيمان خليف، على 26 ألف دولار، وجمال سجاتي على 19 ألف دولار.

كما سيستفيد الأبطال الثلاثة من رواتب محترمة لمدة 24 شهرا، ومن المقرر أن يحصلوا على عقود رعاية من شركات عامة وخاصة.

(د ب أ)