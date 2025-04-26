المكتبات المستقلة في فرنسا قلقة على مستقبلها في ظل هيمنة المؤسسات الكبرى

باريس: تواجه المكتبات المستقلة، وهي من المظاهر الأدبية المهمة في فرنسا، خطرا على مستقبلها بسبب تراجع الإقبال على مطالعة الكتب وتنامي هيمنة المؤسسات الكبرى في القطاع… لكنها تبتدع أساليب جديدة للصمود.

وتحتفل نحو 700 مكتبة في فرنسا وبلجيكا وسويسرا ولوكسمبورغ السبت بعيد المكتبات المستقلة السابع والعشرين، بتقديم وردة وكتاب إلى كل زبون يقصدها في هذا اليوم، على غرار ما يفعل سكان كاتالونيا.

ويتوافق تاريخ عيد المكتبات هذه السنة مع سبت سانت جوردي الذي درج فيه سكان الإقليم على أن يهدي بعضهم بعضا الورود والكتب. وبيعَ 1,98 مليون كتاب في هذا اليوم في إسبانيا عام 2024، وهو رقم قياسي.

ولم يصبح هذا التقليد راسخا بعد في البلدان الفرنكوفونية، لكنّ منظّمي عيد المكتبات المستقلة يسعون إلى ذلك. وتتمحور المناسبة هذه السنة على موضوع “لماذا لا تُصنّف المكتبات مؤسسات تجارية كغيرها؟”.

وتبدو الإشارات مثيرة للقلق بالفعل.

فالنسخة الأحدث التي صدرت في كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير من دراسة تُجرى كل سنتين لحساب المركز الوطني للكتاب، أظهرت أن المكتبات حلّت عام 2025 وراء المتاجر الثقافية الكبرى في ترتيب أماكن شراء الكتب، وهو ما يحصل للمرة الأولى منذ باكورة هذه الدراسات عام 2015.

وأشار 66 في المئة ممن شملهم الاستطلاع إلى أنهم يشترون كتبهم من المكتبات، في حين أفاد 75 في المئة بأنهم يبتاعونها من هذه المتاجر الكبرى، في حين أن الصورة كانت معكوسة عام 2023، إذ كانت نسبة من يعتمدون المكتبات 73 في المئة، بينما كان 69 في المئة يلجأون إلى المتاجر الكبرى.

وقالت ماري روز غارنييري التي تملك مكتبة في باريس وتقف وراء تنظيم هذه المناسبة في تصريح لوكالة فرانس برس “نعم، نحن نواجه اليوم منافسة شديدة”.

ولاحظت أن “المكتبات أماكن لا تتمتع بالكمال، إذ لديها نقص في مخزونها، وثمة حدود لعملها، لكنها تتميز بأسلوبها ومعرفتها في هذا المجال. إذا اقتصر الأمر على وجود سلاسل متشابهة، فلن تعرض سوى الكتب الأكثر مبيعا. وبالتالي لا بد من إطلاق التحذير الآتي: لا تهجروا المكتبات، لأنكم ستخسرون شيئًا بالغ الأهمية”.

– سوق تشهد تراجعا –

ويُتوقع أن تشهد السوق التي تجري فيها هذه المنافسة ركودا أو حتى تراجعا في 2025.

ورأت ناشرة طلبت عدم ذكر اسمها أن “انخفاض المبيعات على +أمازون+ لا يترافق مع تحولها إلى المكتبات، مع أننا كنا نتمنى أن يحصل ذلك”.

ويبدو أن “أمازون” التي رفضت إعطاء أي أرقام، تعاني من رسوم الشحن البالغة 3 يورو على الطلبات ما دون 35 يورو، والتي أصبحت إلزامية منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023.

واعتُمِد هذا الإجراء بهدف حماية شبكة المكتبات في فرنسا. لكن الربحية هي من بين الأدنى في قطاع التجزئة، وفقا للأرقام التي أوردتها شركة “كزيرفي” في دراسة أجراها عام 2024 اتحاد المكتبات الفرنسية.

وقالت ماري روز غارنييري “نوزع 26 ألف نسخة من كتاب بفضل دار +غاليمار+ للنشر، وهو ما يجذب الناس. لكنّ الهدف هو أيضا جمع شمل هذه المهنة، بما في ذلك المكتبات في المدن الصغيرة والقرى، ليشعر أصحابها بالانتماء إلى جماعة”.

ولا يزال العمل في مجال المكتبات يجذب ويشهد إقبالا. فعلى سبيل المثال، استحوذ السياسي اليساري فيليب بوتو الذي ترشّح ثلاث مرات للرئاسة الفرنسية على مكتبة في مدينة بوردو في جنوب غرب فرنسا، واعدا بألاّ “تكون سوبرماركت كتب”.

وفي المقابل، تقفل مكتبات أخرى ابوابها نهائيا، ومنها في تولوز (جنوب) “ليكوم دي جور” L’Ecume des jours التي توقفت عن العمل في آذار/مارس، ما جعل إحدى الصحف المحلية تخشى تَحَوّلَ حي مينيم الذي كانت تقع فيه إلى “صحراء ثقافية”.

(أ ف ب)