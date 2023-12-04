المكتبة الوطنية القطرية تسلّط الضوء على تاريخ غزة

الدوحة – «القدس العربي»: تسلط مكتبةُ قطر الوطنية الضوء على التاريخ العريق لغزة التي تتعرض لعدوان وحشي من الاحتلال الصهيوني، وذلك في إطار حرص المكتبة على دعم الشعب الفلسطيني في محنته الحالية وإسهامًا في نشر الوعي بتاريخ فلسطين العربي والإسلاميّ.

وتستضيف الندوةُ التي ستقام اليوم في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً عبر «زووم»، الدكتورَ أباهر السقا، أستاذ علم الاجتماع في جامعة بيرزيت في فلسطين المحتلة، الذي يقدم لنا ملخصًا عن كتابه: «غزة: التاريخ الاجتماعي تحت الاستعمار البريطاني (1917-1948)»، للتعرف على السياقات التاريخية والاجتماعية والاقتصادية لغزة ضمن هذه الفترة التاريخية المهمة.

كما سيتحدثُ الأستاذ إبراهيم باجس، الباحث المقدسي في الدراسات التراثية، الذي عمل على تحقيق الكثير من الكتب عن تاريخ العديد من مدن فلسطين وقراها في ظلّ محاولات الاحتلال المستمرة لتغيير الصبغة الجغرافية والتاريخية والديموغرافية لفلسطين، وكان قد دوَّن كثيرًا من الأسماء والمواقع التي جرى تغيير هُويتها العربية إلى الهُوية العِبرية أو الإسرائيلية في كتاب بعنوان: «يوميات فلسطين» الذي يجيب عن تساؤل: كيف كانت أرض فلسطين قبل النكبة؟

تدير الندوةَ الأستاذة إخلاص أحمد، موظفة الجولات التعريفية والمعارض، التي أيضًا تقدم موجزًا لمختارات مما تحويه المكتبة التراثية في مكتبة قطر الوطنية من المقتنيات والمخطوطات والوثائق النادرة، وتسلط الضوء على أهميتها في دراسة الجانب التاريخي لفلسطين.

في سياق متصل ينظم نادي الجسرة الثقافي الاجتماعي أمسية شعرية تضامنية مع الشعب الفلسطيني اليوم الثلاثاء في مقره في سوق واقف.

يشارك في الأمسية 4 شاعرات قطريات هن: سعاد الكواري ومي الحبابي وموزة المسند والشوق طير.

واختار النادي عنوان «من أجل غزة». وتأتي هذه الفعالية الثقافية، في إطار التفاعل مع الأشقاء في فلسطين نتيجة لما يتعرضون له من عدوان إسرائيلي منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.