المكتب الإعلامي الحكومي: ارتفاع عدد الشهداء الصحافيين في غزة إلى 173

غزة: أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، الأحد، استشهاد صحافي فلسطيني في قصف إسرائيلي على القطاع، ما يرفع “عدد الشهداء من الصحافيين إلى 173”.

وقال المكتب في بيان: “ارتفاع عدد الشهداء الصحافيين إلى 173 صحافياً وصحافيةً منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، وذلك بعد ارتقاء الزميل الصحافي عبد الله شكشك، الذي يعمل صحافياً مع عدة وسائل إعلام عربية”.

وأدان الإعلامي الحكومي، في بيانه، استهداف الجيش الإسرائيلي الصحافيين الفلسطينيين، وحمله المسؤولية عن جرائم قتل الصحافيين.

وطالب البيان المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والمنظمات المعنية بالعمل الصحافي في العالم بـ”ردع الاحتلال وملاحقته في المحاكم الدولية على جرائمه المتواصلة والضغط عليه لوقف جريمة الإبادة الجماعية، ووقف جريمة قتل واغتيال الصحافيين الفلسطينيين”.

(الأناضول)