المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: ارتفاع عدد الشهداء الصحافيين إلى 183- (صورة)

غزة: أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة، مساء الجمعة، ارتفاع عدد الشهداء الصحافيين الفلسطينيين إلى 183 خلال حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وقال في بيان: “ارتفاع عدد الشهداء الصحافيين إلى 183 صحافيا وصحافية، منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، وذلك بعد اغتيال المصور الصحافي في قناة القدس اليوم الفضائية بلال محمد رجب”.

استشهاد الزميل المصور الصحفي بلال محمد رجب بعد استهدافه من قبل الطيران المسيّر بالقرب من سوق فراس بمدينة غزة pic.twitter.com/JIIPXT8iSQ — أنس الشريف Anas Al-Sharif (@AnasAlSharif0) November 1, 2024

وأدان المكتب الإعلامي الحكومي “استهداف وقتل واغتيال الاحتلال للصحافيين الفلسطينيين”، محملا إسرائيل كامل المسؤولية عن ارتكاب “هذه الجريمة”.

وطالب البيان المجتمع الدولي والمنظمات الدولية بـ”ردع الاحتلال وملاحقته في المحاكم الدولية على جرائمه المتواصلة والضغط عليه لوقف جريمة الإبادة الجماعية”.

وفي وقت سابق الجمعة، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن قتل الجيش الإسرائيلي للصحافيين في غزة أمر “غير مقبول”، داعيا إلى حمايتهم من الإبادة الجماعية التي يرتكبها في القطاع الفلسطيني.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي مطلق إبادة جماعية بقطاع غزة، خلفت أكثر من 145 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

(الأناضول)