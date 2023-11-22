المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: ارتفاع عدد الشهداء إلى 14 ألفا و532- (فيديو)

غزة: ارتفعت اليوم الأربعاء، حصيلة الشهداء الفلسطينيين في غزة إلى 14532 منذ بدء إسرائيل حربها على القطاع في السابع من الشهر الماضي بحسب ما أعلن مسئول حكومي فلسطيني.

وقال مدير المكتب الإعلامي الحكومي إسماعيل الثوابتة خلال مؤتمر صحافي إن من بين الشهداء أكثر من 6000 طفل و4000 أمرأة “ما يعني أن 69% من الضحايا هم من فئتي الأطفال والنساء”.

وبحسب الثوابتة ارتكب الجيش الإسرائيلي أكثر من 1384 “مجزرة” في قطاع غزة، وبلغ عدد المفقودين قرابة 7000 مفقود إما تحت الأنقاض أو أن جثامينهم ملقاة في الشوارع والطرقات، أو أن مصيرهم ما زال مجهولاً، بينهم أكثر من 4700 طفل وامرأة.

وأضاف أن عدد شهداء الكوادر الطبية بلغ 205 من الأطباء والممرضين والمسعفين، واستشهد 25 من طواقم الدفاع المدني، و64 صحافياً، فيما زاد عدد الإصابات عن 35 ألفا، أكثر من 75% منهم من الأطفال والنساء.

المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: ارتفاع عدد شهداء الحرب على غزة إلى 14532، وأكثر من 60% من مباني القطاع تضررت بسبب القصف الإسرائيلي#حرب_غزة #الأخبار pic.twitter.com/5ay2q45bx9 — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) November 22, 2023

(د ب أ)