المكتب الإعلامي الحكومي في غزة يدعو لموقف دولي تجاه تسليح واشنطن لإسرائيل

دعا المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، الاثنين، المجتمع الدولي إلى اتخاذ “موقف قيمي” تجاه تسليح الولايات المتحدة لإسرائيل؛ ما أدى إلى استشهاد عشرات آلاف الفلسطينيين.

جاء ذلك وفق بيان للمكتب، تزامنا مع تصعيد إسرائيلي بارتكاب مجازر في قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد وإصابة مئات النازحين خلال اليومين الماضيين.

ومنذ بداية الحرب الإسرائيلية المدمرة على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تقدم واشنطن لتل أبيب دعما قويا عسكريا ومخابراتيا ودبلوماسيا، ومن المقرر أن تزودها بأسلحة تُقدر بمليارات الدولارات خلال الأشهر المقبلة.

وقال المكتب الإعلامي: “تسببت الإدارة الأمريكية برئاسة جو بايدن بمأساة إنسانية لحقت بشعبنا الفلسطيني، من خلال انخراطها في جريمة الإبادة الجماعية وإمدادها للاحتلال بالأسلحة المحرمة دوليا، والتي أدت إلى قتل أكثر من 38 ألفا و500 شهيد، و88 ألفا و800 جريح”.

وأكد أن “الإدارة الأمريكية سهلت الطريق أمام الاحتلال الإسرائيلي لاستكمال جريمة الإبادة الجماعية بأسلحتها المحرمة دوليا، حيث دمر الاحتلال بها أكثر من 75 بالمئة من القطاع الإسكاني والمستشفيات والمدارس والكنائس”.

وبشأن صفقات الأسلحة، شدد المكتب الإعلامي على أن “الإدارة الأمريكية منحت الاحتلال الإسرائيلي كل أنواع الأسلحة المحرمة، ومن بينها الصواريخ والقنابل التي تزن 2000 رطل من المتفجرات”.

(الأناضول)