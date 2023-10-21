المكتب الإعلامي في غزة: دفن 43 شهيدا مجهول الهوية في مقبرة جماعية

غزة: أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، السبت، عن دفن 43 فلسطينيا مجهول الهوية في مقبرة جماعية، قضوا جراء الغارات الإسرائيلية المتواصلة على القطاع منذ أسبوعين.

وقال رئيس المكتب، سلامة معروف، للأناضول: “دفن جماعي لـ43 شهيد مجهول الهوية”.

وأضاف أن “هذه المرة الثانية التي يتم خلالها دفن العشرات من الشهداء مجهولي الهوية منذ بداية الحرب”.

ورصد مراسل الأناضول تكدس الجثامين في ساحات وغرف وثلاجات المشافي، مما دفع سكان القطاع المحاصر إلى حفر مقابر جماعية في حدائق المنازل.

وفي تصريح سابق، قال أحمد الخوالي، المتطوع في تكفين ودفن الموتى “يوميا ندفن نحو 120 شهيدا، وسط قصف إسرائيلي متواصل ومنع من الوصول إلى المقابر”.

وفجر 7 أكتوبر الجاري، أطلقت حركة “حماس” وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية “طوفان الأقصى”، ردا على “اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة”.

في المقابل، أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية “السيوف الحديدية”، ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.

(الأناضول)