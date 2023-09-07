المكسيك تتجه لانتخاب أول رئيسة خلال الانتخابات المقررة عام 2024

مكسيكو سيتي: تتجه المكسيك لانتخاب أول رئيسة، بعدما رشح كل من الائتلاف الحاكم والمعارضة سيدتين للانتخابات الرئاسية، المقررة العام المقبل.

ورشح الحزب الحاكم عمدة مكسيكو سيتي السابقة كلوديا شينباوم في الانتخابات المقررة في الثاني من حزيران/يونيو المقبل، وذلك وفقاً لما أعلنه ائتلاف حركة التجديد الوطنية، المؤلف من ثلاثة أحزاب، أمس الأربعاء.

وأعلن تحالف المعارضة (الجبهة العريضة للمكسيك)، الأسبوع الماضي، ترشيح السيناتور والمهندسة زوتشيتل جالفيز في الانتخابات الرئاسية.

وقد تمكنت شينباوم من التغلب على خمسة منافسين في حزبها لتصبح مرشحة الحزب.

ويشار إلى أن شينباوم مقربة من الرئيس أندريس مانويل لوبيز، الذي لم يعد يمكنه الترشح في الانتخابات بعد تولي الرئاسة لمدة ستة أعوام.

(د ب ا)