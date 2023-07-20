المكسيك تحسن ترتيبها في تصنيف الفيفا.. والمغرب تحافظ على الصدارة عربيا

زيوريخ: حافظ المنتخب الأرجنتيني بطل العالم على صدارة التصنيف العالمي، في نسخته الجديدة الصادرة الخميس عن الاتحاد الدولي للعبة (فيفا)، والذي لم يشهد أي تغيير في المراكز العشرة الأولى.

وخلال الفترة من صدور النسخة الماضية من التصنيف في حزيران/ يونيو الماضي وحتى الآن، أقيمت 62 مباراة دولية أسفرت عن تغييرات طفيفة في التصنيف.

واستفاد المنتخب المكسيكي من فوزه قبل أيام بلقب بطولة الكأس الذهبية لأمم اتحاد كونكاكاف (أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي)، وتقدم مرتبتين إلى المركز الثاني عشر عالميا ليقترب خطوة جيدة من العودة لقائمة المراكز العشرة الأولى بالتصنيف.

ورفع المنتخب المكسيكي رصيده إلى 1665 نقطة بفارق تسع نقاط فقط خلف نظيره الأمريكي، الذي حافظ على موقعه في المركز الحادي عشر بالتصنيف رغم خروجه من الدور قبل النهائي للكأس الذهبية.

ويعتلي المنتخب الأرجنتيني صدارة التصنيف برصيد 1843,73 نقطة مقابل 1843,54 نقطة للمنتخب الفرنسي صاحب المركز الثاني.

وتأتي في المراكز من الثالث إلى العاشر على الترتيب منتخبات البرازيل وإنكلترا وبلجيكا وكرواتيا وهولندا وإيطاليا والبرتغال وإسبانيا.

وحقق المنتخب البنمي، الذي خسر نهائي الكأس الذهبية أمام نظيره المكسيكي، أفضل قفزة في هذه النسخة من التصنيف، حيث تقدم 12 مرتبة إلى المركز 45 عالميا، وعزز موقعه بالمركز الرابع على مستوى اتحاد كونكاكاف بعد منتخبات أمريكا والمكسيك وكندا.

وفي المقابل، كان منتخب سانت كيتس ونيفيس صاحب أكبر تراجع في النسخة الجديدة من التصنيف حيث تراجع تسع مراتب إلى المركز 145 عالميا.

وعلى المستوى العربي، حافظ المنتخب المغربي على موقعه في الصدارة كما حافظ على صدارة المنتخبات الأفريقية في هذه النسخة من التصنيف رغم التراجع للمركز الرابع عشر عالميا.

وتلاه على المستوى العربي منتخبات تونس والجزائر ومصر في المراكز 31 و33 و34 عالميا.

وحافظ المنتخب السعودي على صدارة المنتخبات العربية بالقارة الآسيوية رغم تراجعه للمركز 54 عالميا، وتلته منتخبات قطر (59) والعراق (70) والإمارات (72) وعمان (73).

وفي باقي المراكز العربية على الترتيب، جاءت منتخبات الأردن (82) والبحرين (86) وسوريا (94) وفلسطين (96) ولبنان (100) وليبيا (127) والسودان (131) والكويت (137) واليمن (156) وجيبوتي (191) والصومال (196).

(د ب أ)