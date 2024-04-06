سياسة | دولي

المكسيك تعلن “القطع الفوري” لعلاقاتها مع الإكوادور بعد عملية اعتقال من داخل سفارتها- (صور وفيديو)

6 - أبريل - 2024

الشرطة الإكوادورية تقتحم السفارة المكسيكية في كيتو

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مكسيكو: أعلنت المكسيك مساء الجمعة “القطع الفوري” لعلاقاتها الدبلوماسية مع الإكوادور، بعد أن اقتحمت الشرطة الإكوادورية السفارة المكسيكية لاعتقال نائب الرئيس السابق خورخي غلاس الذي لجأ إلى هناك.

واعتبر الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور على موقع “إكس” أن اقتحام السفارة في كيتو يشكل “انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وسيادة المكسيك”، وذلك في منشور على موقع التواصل الاجتماعي إكس.

وبعد قليل، كتبت وزيرة الخارجية أليسيا بارسينا على “إكس” أن “المكسيك تعلن القطع الفوري للعلاقات الدبلوماسية مع الإكوادور”، مشيرة إلى “إصابات لحقت بالطاقم الدبلوماسي المكسيكي” أثناء عملية التدخل في السفارة.

منحت المكسيك الجمعة حق اللجوء لخورخي غلاس الذي صدرت بحقه مذكرة اعتقال بتهم فساد ولجأ إلى سفارتها في كيتو منذ 17 كانون الأول/ ديسمبر.

ووصفت كيتو على الفور هذا القرار بأنه “غير قانوني”.

من جانبها، أعلنت الحكومة الإكوادورية الجمعة أن “خورخي غلاس إسبينيل الذي حكم عليه القضاء الإكوادوري بالسجن، أوقف مساء اليوم ووضع رهن السلطات المختصة”، في بيان أصدرته وزارة الاتصالات.

وأظهرت صور بثتها وسائل الإعلام المحلية عناصر من الشرطة بالزي الرسمي وهم يدخلون السفارة المكسيكية في شمال كيتو لاعتقال غلاس.

وأوضحت وزارة الاتصالات أن “كل سفارة لها هدف وحيد: منح مساحة دبلوماسية لتعزيز العلاقات بين الدول”، مضيفة أنه “لا يمكن اعتبار أي مجرم شخصاً مضطهداً سياسياً”.

وأكد أن نائب الرئيس السابق “خورخي غلاس كان موضع إدانة ملزمة ومذكرة اعتقال صادرة عن السلطات المختصة”.

وجاء منح المكسيك حق اللجوء لغلاس الجمعة غداة قرار الإكوادور طرد السفيرة المكسيكية في كيتو راكيل سيرور.

وأعلنت كيتو السفيرة شخصاً غير مرغوب فيه بعد تصريحات الرئيس المكسيكي بشأن العنف السياسي في الإكوادور.

(أ ف ب)

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  1. يقول علاف الزيت:
    أبريل 6, 2024 الساعة 2:36 م

    عالم مجنون غاضب
    بالاتجاه إلى التصعيد اللا متناهي

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  2. يقول أبو بدر:
    أبريل 6, 2024 الساعة 6:35 م

    ننتظر رد إيران على انتهاك سيادتها ومقتل قادتها

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  3. يقول Sekkaoui chaabane algerie:
    أبريل 6, 2024 الساعة 8:48 م

    ايران لا تعمل على امتصاص غضب الشارع لان لو ارادت الردلما اكثرت من التهديدات الجوفاء

    رد

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