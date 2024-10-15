الملاكمة التركية يلديز تنتقد السماح للجزائرية إيمان خليف بالمشاركة في أولمبياد باريس

إسطنبول: انتقدت الملاكمة التركية إسراء يلديز الفائزة ببرونزية دورة الألعاب الأولمبية الصيفية الأخيرة السماح بمشاركة الملاكمتين لين يو تينغ وإيمان خليف في أولمبياد باريس 2024، في ظل الجدل الذي أثير بشأن الهوية الجنسية للاعبتين.

وفازت التايوانية لين على يلديز في نصف النهائي، لتواجه الجزائرية إيمان خليف التي انتزعت الميدالية الذهبية.

وكان الاتحاد الدولي للملاكمة استبعد خليف ولين من بطولة العالم في العام الماضي 2023 بعدما خضعت اللاعبتان لاختبارات لتحديد النوع.

لكن اللجنة الأولمبية الدولية سمحت بمشاركة اللاعبتين، بعدما قررت إيقاف عضوية الاتحاد الدولي للملاكمة.

وقالت يلديز في بيان عبر الاتحاد الدولي للملاكمة اليوم الثلاثاء “مظهر وأداء اللاعبتين يؤكد أن هناك خللا في التوازن، والمنافسة معهما ليست عادلة”.

وأضافت الملاكمة التركية “على الرغم من استبعاد اللاعبتين من بطولة العالم للملاكمة، فقد حققتا ميداليات في باريس”.

وواصلت “ما حدث انتهاك لحقوقنا، ونشعر أن مجهودنا ضاع هباء، والسماح بمشاركة لاعبتين في الأولمبياد بعد استبعادهما من بطولة العالم يبقى قرارا ظالما”.

(د ب أ)