رياضة | تقارير رياضية

الملاكمة التركية يلديز تنتقد السماح للجزائرية إيمان خليف بالمشاركة في أولمبياد باريس

15 - أكتوبر - 2024

الملاكمة التركية إسراء يلديز

حجم الخط
1

إسطنبول: انتقدت الملاكمة التركية إسراء يلديز الفائزة ببرونزية دورة الألعاب الأولمبية الصيفية الأخيرة السماح بمشاركة الملاكمتين لين يو تينغ وإيمان خليف في أولمبياد باريس 2024، في ظل الجدل الذي أثير بشأن الهوية الجنسية للاعبتين.

وفازت التايوانية لين على يلديز في نصف النهائي، لتواجه الجزائرية إيمان خليف التي انتزعت الميدالية الذهبية.

وكان الاتحاد الدولي للملاكمة استبعد خليف ولين من بطولة العالم في العام الماضي 2023 بعدما خضعت اللاعبتان لاختبارات لتحديد النوع.

لكن اللجنة الأولمبية الدولية سمحت بمشاركة اللاعبتين، بعدما قررت إيقاف عضوية الاتحاد الدولي للملاكمة.

وقالت يلديز في بيان عبر الاتحاد الدولي للملاكمة اليوم الثلاثاء “مظهر وأداء اللاعبتين يؤكد أن هناك خللا في التوازن، والمنافسة معهما ليست عادلة”.

وأضافت الملاكمة التركية “على الرغم من استبعاد اللاعبتين من بطولة العالم للملاكمة، فقد حققتا ميداليات في باريس”.

وواصلت “ما حدث انتهاك لحقوقنا، ونشعر أن مجهودنا ضاع هباء، والسماح بمشاركة لاعبتين في الأولمبياد بعد استبعادهما من بطولة العالم يبقى قرارا ظالما”.

(د ب أ)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول Farida:
    أكتوبر 16, 2024 الساعة 10:23 م

    هنيئا لكي ايمان . عطيهوم العصير فكاس كبير 😸😸

    رد

أخبار ذات صلة

ماكرون توقّع خلال تفقده كاتدرائية نوتردام أن تشكّل إعادة فتحها “صدمة أمل”- (صور)
1 - ديسمبر - 2024
 سيلين ديون تنشر مقتطفاً من “نشيد الحب” على مواقع التواصل.. وتثير التكهّنات
11 - أكتوبر - 2024
بوتين يشكك في أنوثة الملاكمة الجزائرية إيمان خليف ويعتبر فوزها بالأولمبياد “غير عادل وهراء”- (فيديو)
2 - سبتمبر - 2024
الرئيس الجزائري يكرم اللاعبين المتوجين بميداليات في أولمبياد باريس- (صور وفيديو)
14 - أغسطس - 2024

اشترك في قائمتنا البريدية