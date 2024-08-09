الملاكمة الجزائرية إيمان خليف تتغلب على كل التحديات وتفوز بالميدالية الذهبية في أولمبياد باريس ـ (فيديو)

باريس: فازت البطلة الجزائرية إيمان خليف بالميدالية الذهبية للملاكمة وزن 66 كجم للسيدات في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، مساء الجمعة.

وبرغم كل الجدل الذي أثير حولها، والضغوط، والحملة التي تعرضت لها، أكملت إيمان خليف مسيرتها الحالمة في الأولمبياد بالفوز في المباراة النهائية بنتيجة 5/ صفر على الصينية يانغ ليو التي حققت الميدالية الفضية.

Incroyable ! Imane KHELIF DÉCROCHE LA MÉDAILLE D’OR POUR L’ALGÉRIE !!! 🥇🇩🇿 La joie dans ses yeux est la plus belle réponse à tout ce qu’elle a subit. 👏🏼 pic.twitter.com/yhYoS2JJR2 — Union Algérienne ☪︎ (@UnionAlgerienne) August 9, 2024

كما منحت الملاكمة الجزائرية بلادها الميدالية الثانية في أولمبياد باريس بعد ذهبية أولى لبطلة الجمباز كايليا نيمور.

قسما تدوي في باريس

بعدما هزمت العالم.. البطلة الذهبية إيمان خليف ترفع العلم الوطني عاليا في باريس

انت الفخر والمجد وإيمان pic.twitter.com/l6wrPRybTK — يوسف زغبة (@YoucefZaghba) August 9, 2024



“أفضل ردّ” على الحملات التي طالتها

وقالت إيمان خليف ابنة الخامسة والعشرين ان تتويجها بذهبية في أولمبياد باريس الجمعة، كان “أفضل ردّ” على “الحملة الشرسة” و”الهجوم” الذي طالها، بعد أن وجدت نفسها رغماً عنها محور جدل حول جنسها.

وكان الاتحاد الدولي للملاكمة المتهم بالفساد استبعدها عن بطولة العالم العام الماضي بزعم عدم اجتيازها اختباراً لتحديد الجنس، رغم أنه لم يكشف أي نتائج لذلك. لكن اللجنة الأولمبية الدولية سمحت لها بالمشاركة في باريس، وسط نزاع حاد بين الأولى والاتحاد الدولي المتّهم بقضايا متعلقة بالحوكمة، الفساد والتلاعب بالنتائج.

وقالت خليف بعد فوزها “أنا امرأة قوية، ذات قوة خاصة. كنت دائماً ابعث رسالة من الحلبة للذين وقفوا ضدي”.

وتابعت “كنت هدفاً لهجمات وحملة شرسة، وهذا أفضل ردّ يمكنني تقديمه. الردّ كان دائماً في الحلبة”.

أردفت خليف التي حلّت خامسة في أولمبياد طوكيو صيف 2021 “أنا مؤهلة تماماً للمشاركة، أنا امرأة مثل أي امرأة أخرى. ولدت امرأة، وعشت كامرأة وأتنافس كامرأة”.

ووصفت خليف منتقديها بانهم “أعداء النجاح.. هذه الهجمات تعطي نكهة خاصة لنجاحي”.

(وكالات)