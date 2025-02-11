الملاكمة الجزائرية خليف: سأقاتل في الحلبة وسأقاتل في المحاكم من أجل الحقيقة

الجزائر: أكدت الملاكمة الجزائرية إيمان خليف، بطلة أولمبياد باريس 2024، أنها “ستقاتل في الحلبة وستقاتل في المحاكم.. وستقاتل في نظر الجمهور حتى تصبح الحقيقة لا يمكن إنكارها”.

وقالت خليف، في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، مساء اليوم الثلاثاء “قضيت 8 سنوات من التضحية والانضباط والمثابرة للوقوف على المسرح الأولمبي وتمثيل بلدي بفخر”.

وأضافت: “سلكت الطريق الصحيح لمدة عامين وسأستمر في الوقوف بثبات في مواجهة أي تحد “، مبرزة أنه تم استخدام اسمها وصورتها دون إذن في أجندات شخصية وسياسية من خلال نشر وتوزيع الأكاذيب والمعلومات المضللة التي لا أساس لها من الصحة.

وتابعت” التزام الصمت الآن تجاه تلك الأكاذيب لم يعد خيارا بالنسبة لي”.

وقالت خليف، إن رابطة الملاكمة الدولية التي لم تعد مرتبطة بها ولم تعد اللجنة الأولمبية الدولية تعترف بها، وجهت لها اتهامات لا أساس لها من الصحة وكاذبة ومسيئة.

واستطردت تقول: ” رابطة الملاكمة الدولية استخدمت تلك الاتهامات والأكاذيب لتعزيز أجندتها. فريقي يقوم الآن بمراجعة الموقف بعناية وسيتخذ جميع الخطوات القانونية اللازمة لضمان احترام حقوقي ومبادئ المنافسة العادلة”.

وشددت البطلة الجزائرية على “محاسبة المسؤولين عن هذه الإجراءات”، منوهة إلى سلوك جميع السبل القانونية المتاحة لضمان سيادة العدالة.

وكان الاتحاد الدولي للملاكمة قرر أمس الإثنين، اللجوء إلى القضاء ورفع دعوى ضد اللجنة الأولمبية الدولية، على خلفية مشاركة الجزائرية إيمان خليف والتايوانية يو-تينغ لين المتوجتين بذهبتي وزني 66 و57 كيلوجراما على الترتيب في أولمبياد باريس، عبر التقدم بشكوى إلى النائب العام السويسري (ستيفان بلاتر)”.

كما لفت إلى أنه يستعد لتقديم ” شكاوى مماثلة” إلى النائبين العامين الفرنسي والأمريكي.

(د ب أ)