الملاكم أوسيك يُسقط دوبوا بالقاضية ليصبح بطل العالم للوزن الثقيل

لندن: تغلب الأوكراني أولكسندر أوسيك على البريطاني دانييل دوبوا في الجولة الخامسة من مباراة مثيرة في استاد ويمبلي اليوم السبت ليصبح مرة أخرى بطل العالم بلا منازع في ملاكمة الوزن الثقيل.

واستعاد أوسيك بهذا الفوز حزام الاتحاد الدولي للملاكمة الذي تخلى عنه العام الماضي، قبل مباراة الإعادة في ديسمبر كانون الأول مع تايسون فيوري ليصبح دوبوا البطل ثم دافع عن لقبه ضد مواطنه أنتوني جوشوا في سبتمبر أيلول الماضي.

وعندما سُئل عن الفوز على منافسه الأصغر سنا، قال أوسيك “38 عاما لازلت شابا، تذكروا! 38 عاما هي مجرد البداية!.

“أود أن أشكر السيد المسيح. أود أن أشكر فريقي وويمبلي، شكرا جزيلا! هذا من أجل الناس.

“لا شيء بعد ذلك. هذا يكفي، التالي، لا أعرف. أريد أن أرتاح. عائلتي وزوجتي وأطفالي، أريد أن أرتاح الآن. شهرين أو ثلاثة، أريد فقط أن أرتاح”.

وكانت القدرة الفنية لأوسيك واضحة منذ البداية وكان يتجنب كل ما يتلقاه من لكمات بسهولة ووجه اللكمات لمنافسه بشكل متكرر.

ورغم وصول وزنه إلى 227.3 رطل وهو أثقل وزن في مسيرته أول أمس الجمعة، إلا أن أوسيك طاف حول الحلبة برشاقة تشبه الرقص ومنع دوبوا من تحقيق أقصى استفادة من حجمه المتفوق.

وتفوق الملاكم الأوكراني بسهولة على منافسه في ثلاث من الجولات الأربع الأولى، لكن معظم الضرر الذي لحق به جاء في الجولة الخامسة القاسية.

وقضى الملاكم الأوكراني على منافسه بلكمة يمينية قوية، قبل أن يوجه ضربة يسارية قوية للذقن حطمت أحلام دوبوا ووضعت نهاية للمباراة.

وكانت مباراة التوحيد بمثابة إعادة لمباراة خسرها دوبوا بالضربة القاضية المثيرة للجدل في الجولة التاسعة في فروتسواف ببولندا عام 2023، بعد أن حصل أوسيك على الوقت للتعافي مما قضى به الحكم على أنه ضربة منخفضة.

(رويترز)