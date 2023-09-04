الملفات الفلسطينية تتصدر اجتماعات وزراء الخارجية العرب والاجتماع “العربي الياباني”

غزة – “القدس العربي”:

أكد السفير الفلسطيني لدى الجامعة العربية مهند العكلوك، أن القضية الفلسطينية تتصدر اهتمامات اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب في دورته الـ 160، الذي ينطلق يوم الأربعاء المقبل في القاهرة.

وأشار في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا” إلى أن ملف القضية الفلسطينية، يتصدر أيضا الاجتماعات الوزارية التي ستُعقد على هامش أعمال مجلس وزراء الخارجية.

وأوضح أن هذا الاجتماع لوزراء الخارجية يعقد في ظل عدوان إسرائيلي متواصل ومتصاعد على الشعب الفلسطيني في جميع المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، وفي ظل ما تتعرض له مدينة القدس ومقدساتها، من هجمات كذلك في ظل الحملة الممنهجة التي تستهدف الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، وضرورة تقديم الدعم المالي لموازنة دولة فلسطين لتعزيز صمود الشعب الفلسطيني.

وأكد في ذات الوقت على ضرورة اصدار مجلس الجامعة قرارات تتناسب مع حجم تلك التحديات وخطورة الأوضاع والعدوان المستمر في الأراضي الفلسطينية، “في ظل وجود حكومة إسرائيلية يمينية متطرفة غير مسبوقة تستهدف حقوق شعبنا”.

وقال إن الوزير رياض المالكي سيشارك أيضا في الاجتماع الوزاري الثالث للحوار السياسي العربي الياباني الذي سيعقد مساء الثلاثاء في مقر الأمانة العامة للجامعة العربية.

وأشار في ذات الوقت إلى أن القضية الفلسطينية ستكون حاضرة بقوة في أجندة هذا الاجتماع الهام، الذي سيتناول ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة عام 1967، بما فيها القدس.