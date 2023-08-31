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الملكة رانيا تحتفل بعيد ميلادها الـ53 بهذه الطريقة- (صور وفيديوهات)

منذ ساعة واحدة

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عمان- “القدس العربي”: احتفلت الملكة رانيا العبدالله، زوجة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، بعيد ميلادها الـ53 الذي يصادف اليوم الخميس الموافق 31 أغسطس 2023، بطريقة لافتة هذه المرة.

ونشرت الملكة رانيا صورا جديدة ومقطع فيديو عبر حسابها الرسمي في “إنستغرام” تظهر زيارتها للمطبخ الإنتاجي للسيدة فريال الكوفحي، في منزلها بقرية حور بمحافظة إربد، أقصى شمال الأردن.

تلك الزيارة التي جرت يوم الأربعاء، تأتي في سياق دعم الملكة رانيا للمبادرات الاجتماعية والاقتصادية التي تهدف إلى تمكين النساء اقتصادياً وتحسين جودة حياتهن في المجتمعات المحلية.

 

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وأبرزت الصور، جمال وأناقة الملكة رانيا، بإطلالة بيضاء ساحرة، حيث ارتدت فستانا بسيطا وهادئا، إلا أنه لاقى اهتماما كبيرا بفضل تصميمه المميز ونقوش الورود البسيطة التي زينته.

 

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A post shared by Queen Rania Al Abdullah (@queenrania)

وعبرت الملكة رانيا في تعليقها على الصور عن سعادتها بتواجدها بين الحاضرين، وعبّرت عن شكرها لأم محمد ولجميع السيدات اللواتي التقتهن خلال زيارتها للمطبخ الإنتاجي للسيدة فريال الكوفحي في قرية حور، واصفة اللقاء بأنه كان تجربة مثمرة تجسد دعم النساء لبعضهن وروح التعاون.

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