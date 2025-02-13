الملكة رانيا تردد “أغنية بدوية”: الشعب في استقبال سياسي لملك الأردن و”استفتاء عفوي” ضد التهجير وترامب- (صور)

عمان- “القدس العربي”:
اندفعت شرائح ضخمة من المجتمع الأردني باتجاه “رسالة سياسية” جديدة للرئيس الأمريكي من الصباح الباكر لليوم الخميس قوامها الاستقبال الشعبي الحافل للعاهل الملك عبد الله الثاني رغم برودة الطقس والأمطار وسط أهازيج يرددها أبناء المخيمات ورقصات دبكة لأبناء البادية.
وتجمع عشرات الآلاف من المواطنين بالقرب من مطار ماركا شرقي العاصمة عمان، حيث تصل طائرة الملك قادما من واشنطن بعد الإثارة والتجاذبات في لقاءه التاريخي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
ضمنا يرد الشارع الأردني في احتشاده لاستقبال الملك على “تصرفات ليست مسؤولة” صدرت عن الرئيس ترامب عندما أدخل الصحافيين فجأة إلى اجتماعه مع الوفد الأردني وحاول إحراج القائد الأردني في ملف “تهجير أبناء قطاع غزة” رغم اتفاق مسبق بين الجانبين على ترتيب مباحثات بدون مراسلين وكاميرات.
وسائل الإعلام أطلقت اسم “الكمين” على ما حاول ترامب فعله بطريقة لا تحصل بين زعماء الدول الصديقة.
رغم ذلك اضطر البيت الأبيض رسميا إثر غضب وانزعاج المؤسسات الأردنية إلى إعلان صريح بأن ملك الأردن “رفض مقترحات ترامب بإخراج الفلسطينيين من أراضيهم“.
بعد ذلك تنادت المؤسسات الرسمية والأهلية لتنظيم استقبال حافل للملك عند عودته على طول طريق المطار مع تجمعات في 12 محافظة.
وتجمع عشرات الآلاف من الأردنيين في مشهد عفوي لاستقبال الملك مع رفع صور عسكرية له وارتداء جماعي للبزات العسكرية ويافطات بالجملة ترفض خطة ترامب بالتهجير وإطلاق هتافات وأهازيج تندد بالمؤامرة الأمريكية وترفض “التوطين والوطن البديل”.
ولأول مرة تبرز هتافات “سياسية الطابع” في استقبال الملك من زيارة خارجية، الأمر الذي يعكس سعي الرأي العام لمساندة المؤسسة الملكية في الرفض والممانعة في الوقت الذي يتوقع فيه أن تؤثر مجريات ما حصل في واشنطن قبل يومين على مجمل ملف العلاقات الأردنية- الأمريكية.
الأهم في انطباعات التجمعات البشرية وتحلقها حول المطار وصولا إلى مقر الديوان الملكي أن الاصطفاف في استقبال الملك “سياسي بامتياز” هذه المرة وجوهره رفض التهجير وتصفية القضية الفلسطينية في “استفتاء تلقائي” وسريع وفعال بين الأردنيين قال بوضوح “لا لخطط التهجير”.
الملكة رانيا العبدالله وجهت ظهر الخميس رسالة عبر تغريدة خاصة لها لدعم زوجها.
وفي تغريدتها نشرت الملكة مضمون عبارة أغنية تراثية بدوية تقول “عبد الله يا عونك… حنا فدا عيونك”.
وأقامت قوات الجيش في الشوارع استعراضا لإظهار الاحتفاء برفقة الأجهزة الأمنية والأمن العام وبقية المؤسسات في الدولة، فيما تواجد ممثلي السلطة التشريعية في مقدمة مستقبلي الملك.
لا حولة ولا قوة الا بالله، ياما استقبلت الجماهير الاسد وصدام وصالح ومبارك ووووو ولكن عند اول طقه كله هرب وفل وحالهم يقول بلا قاءد بلا وطن .اللهم نفسي ..حال العرب على مر الزمان
ولا يهمك ياخوي.
بسبب تطبيل هؤلاء دمرت الاوطان و جاع الشعب ومات الفقير وأصبح الفساد موديل وعنوان الشهامه.
هذا التحليل يعكس واقعاً مؤلماً في تاريخنا، لكنه ليس قدراً محتوماً.
هروب القادة عند الأزمات يكشف أحياناً عن هشاشة الأنظمة المبنية على الولاء الشخصي لا على مؤسسات قوية.
أما الشعوب، تعبت من خيبات الأمل المتكررة.
عندما يغيب العدل وتُسحق الكرامة، يصبح الهروب أو الصمت أحياناً وسيلة للبقاء.
التغيير الحقيقي يبدأ من بناء وعي جمعي يؤمن بالوطن لا بالأشخاص، وبإقامة أنظمة حكم عادلة ومسؤولة.
هذا حال الشعوب العربية للأسف الشديد
لا حول، دون تاء ✌️🇵🇸😎✌️
المعلن شيء والخفي شيء آخر
حال العرب اليوم كارثي حيث دب الضعف في كل شيء اقتصاد منهار صناعة ضعيفة بطالة تنهكت حتي شبابا متعلما و بشهادة علياء الكل يريد أن يهاجر فول فتحت الحدود ما بقي أحد في غالبية الدول العربية رغم الخيرات المتوفرة في هذه الدول من مواد الطاقة وكل المعادن لكن الأنظمة الحاكمة كأنها موظفو الدول الغربية وضعت للسيطرة على هذه الشعوب وتنفيد ما يطلبه الغرب والولايات المتحدة.اتذكر كما سيتذكره الأردنيون اغنية لمجموعة (جيل جلالة ) أقامت سهرات في عمان وغنت فيها (يا مجمع العرب نوضوا تقلعوا ) قوما ةانهضوا هذا منذ نهاية السبعينات من القرن الماضي.
الاردن الشقيق له هويه واحد هي الأردن
الموقف صعب جدا لنظام ملك الاردن، ردود الفعل في مؤسسات بلاده مباشرة بعد لقائه مع ترامب وموافقته على استقبال الفي طفل من غزة اضعف كثيرا موقفه في الداخل الأوضاع صارت اكثر مدعاة للقلق على نظامه ، البيت الابيض تراجع بسرعة في الاعلام لامتصاص التوتر التي أثاره ترامب، الايام القادمة ستكون حاسمة،
انهم خارج التغطية ..يا قوم و يا بشر غزة مازالت محاصرة. و هم يهتفون لملكهم ماذا فعل و ماذا جاء في حعبته؟!!!
للأسف الشديد حقيقة مرة ✌️🇵🇸🤔
ألأردن هى فلسطين. وفلسطين هى ألأردن. كل ألتحية وألإحترام للمليك ألمفدى عبدالله أبو ألحسين. مرحبا بالمليك عبدالله بين أهله وخلانه فى أردن ألعزة والشهامة. ويلك ياإلل تعادينا ياويلك ويل. نحن نفخر بالمليك ألحر ألشجاع “أبو ألحسين” هذا ألشبل من ذاك ألأسد.
يجب علينا إلا نلوم الطغاة بل علينا ان نلوم الشعوب التي صنعت الطغاة
هذا الحصاد من ذاك الزرع
الزرع (قواعد ،غرف عمليات ،قروض )
الحصاد هباء