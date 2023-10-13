الملكة رانيا تعلق على العدوان الإسرائيلي على غزة: “ليس دفاعا عن النفس”- (صورة)

لندن- “القدس العربي”: شاركت ملكة الأردن رانيا العبد الله، منشورا على خاصية “ستوري” على منصة “إنستغرام”، أعربت فيه عن اعتراضها على التصعيد الإسرائيلي الأخير في غزة الذي راح ضحيته مئات المدنيين.

وكتبت الملكة رانيا: “لا يمكن اعتباره دفاعا عن النفس إذا كنت قوة محتلة”، في إشارة إلى العمليات العدائية الإسرائيلية في غزة، وتحجج تل أبيب بأنها جاءت “دفاعا عن النفس”، على خلفية تنفيذ كتائب القسام هجوما واسعا ضد مستوطنات الغلاف.

وبلغ عدد الشهداء الفلسطينيين منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يوم السبت الماضي، أكثر من 1537 شهيدا، ونحو 6612 جريحا، وفق بيانات وزارة الصحة الفلسطينية.